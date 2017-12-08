(Görüntülü Haber) Senoz Vadisi'nde 'HES'e ÇED gerekli değil' kararı, yargıya taşındı

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi\'nde yapımı planlanan Sesli Hidroelektrik Santral (HES) projesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü \'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir\' kararı verdi. 10 yıldır HES projelerine karşı hukuk mücadelesi yürüten bölge halkı, kararın iptali istemiyle 15\'inci davasını açtı. TEMA Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork, Senoz Vadisi\'nde HES’lere karşı daha önce açılan davalardan birinde, \'Bütüncül havza planlaması yapılmadan projeler için tek tek ÇED gerekli değildir kararı verilemez\' yönündeki mahkeme kararını hatırlatarak, alınan son kararı da yargıya taşıdıklarını söyledi. 10 yıldır HES projelerine karşı hukuksal mücadele yürüttüklerini ancak yetkililerin artık hiçbir şeyi umursamadığını ifade eden Kork, şöyle dedi: \"Son kararı da duyduk. Rahat olun. Artık mahkemeye de gitmeyiz. 2007 yılından bu yana 14 kez gittik. En üst yargı merci olan Danıştay Dava Daireleri, davalarımızdan birinde, yerel mahkemenin verdiği iptal onama kararının gerekçesinde \'Vadide öngörülen tüm projelerin bütüncül çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan tek tek projeler için \'ÇED gerekli değildir\' ya da \'ÇED olumlu\' kararı verilmesi yanlış yaklaşımdır\' vurgusu yapmıştı. Buna rağmen 10 yıldır vadide neler olduğunu yaşayarak gördük. Siz bildiğiniz usulde devam edin, hukuk kararlarını takmayın, buyurun gelin, Senozlu ne der diye hiç dert etmeyin.\" \'ÜZGÜNÜZ, KIRGINIZ, KIZGINIZ\' Senoz\'un doğasını korumak ve gelecek nesillerin hakkını gözetme adına 15\'inci kez mahkemeye gittiklerini ifade eden TEMA Rize Temsilcisi Kork, şunları kaydetti: \"ÇED gerekli değildir, kararının iptali için davamızı açtık. Üstelik görevi, ülke doğasını korumak olan Bakanlığa karşı davacıyız. Yürek yakan, acı veren durum bu. Üzgünüz, kırgınız, kızgınız. Mahkemece talep edilen bilirkişilik bedelini Senoz Derneği Başkanı Bahattin Boncukçu karşıladı. Davamızın avukatlığını ise Münir Yazıcı gönüllü üstlendi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.\" PANKARTLI TEPKİ HES projelerine karşı 10 yıldır hukuksal mücadele yürüten Senoz halkı ise vadi girişine \'Şol Senoz\'un ırmakları akar Allah deyü deyü, çıkmış suda rant görenler öter para deyü deyü\' pankartı astı. RİZE\'DE 12 HES DEVREDE Rize\'de İkizdere, Senoz, Güneysu ve Salarha dereleri üzerine 12 HES kuruldu. Cevizlik, Yokuşlu, Ayvasıl, Uzundere, Yeşilköy, İkizdere, Kale, İncirli, Saray, Adacami, Hamzabey ve Gürgen HES\'lerde yıllık ortalama 830 gigawatt saat elektrik üretimi yapılıyor. Bu HES\'lerden bazıları yaz aylarında azalan su miktarı nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalıyor.