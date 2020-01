(Görüntülü Haber) Şenol Güneş'ten Ali Palabıyık pişmanlığı -1

Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) -





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Palabıyık için söylediği sözlerden dolayı üzgün oldunu dile getirdi.



Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde düzenlenen Marka ve Spor Zirvesi\'ne (Brand and Sport Summit) katıldı. Oturuma, \"Avrupa\'nın yeni tarih yazanı Şenol Güneş\" sloganıyla çağrılan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisindeki tepkisini anlatarak, şunları kaydetti: \"Ne iş yaparsanız yapın sürekli gündemde kalmak kolay bir iş değil. Bazen emeklilik lafını kullanıyorum ama şu an öyle bir düşüncem yok. Zaman zaman hatalarım var, doğrudur. Bazen görüntülerin de gergin gözüküyor. Fenerbahçe maçında olan şeyi net olarak söylerim ama münasip dile getirmek lazım. Basit bir faulde hakemin niyetini okuyup yanlış yapıp sinirlendim. Artislik yapılan bir hareket üzerine ne söylediğimi farketmedim. Dediğim şeyi hatırlamıyorum. Sonra izleyince üzüldüm. Çok etkisi oldu bende. Kendime ceza veriyorum. Doğru bir şey yapmadım. Kötü bir sözdü. Çok da ceza almamı isteyenler oldu. 3-4 maç ceza almamı ve takımın kaybetmesini istediler. Bir maç ceza aldım ama takım kaybetti zaten üst üste. Bende bu hareketimden rahatsız oldum. O duruma düştüğüm için üzgünüm.\"



BEŞİKTAŞ\'IN ÇİN AÇILIMI



Şenol Güneş, Beşiktaş\'ın sezon başında Çin\'de yaptığı hazırlık maçıyla ilgili memnun olmadığı iddialarına da açıklık getirdi.



Kararları her zaman yönetim kurullarının ve başkanın verdiğini vurgulayan Güneş, \"Beşiktaş, Trabzonspor bir marka. Beşiktaş benden önce büyük başarılı işler yaptı. Yokluktan varlığa gitmek için planlar yaptı, buralara geldi. Takımını oluşturdu ekonomisini geçmişe göre düzeltti ancak hala borçlar var. Transferi yönetimler yapar. Bir iş yerinde kararı yönetim kurulu verir. Bizim görevimiz fikirlerimizi söylemek. Yönetim fikirlerimi söyleyecek. Karşılıklı fikir alış verişi yapılır ama sonunda yönetim karar verir. Sonuçta benim beğendiğim oyuncunun parasını başkan verecek. Beğenmezsem de tartışacağım. Bu hoca-başkan tartışması mı olur? Kampı tabi ben yapacağım ama parasını başkan veriyor. Kamp olarak sıkıntıları tabii söyleyeceğim. Sonuçta bir karar alınacak ve bu kararı sahipleneceğiz. Herkesin düşündüğü olamaz. Önemli olan ortak noktada buluşmak. Orada bir kavgamız yok sadece 10 günlük bir kampın Türk takımları için orada olmayacağını söyledim\" ifadelerini kullandı.



\"İYİ Kİ BEŞİKTAŞ\'A GELMİŞİM\"



Şenol Güneş, son iki sezon şampiyonluğa taşıdığı Beşiktaş\'a geldiğinden dolayı mutlu olduğunu aktardı.



Siyah-beyazlı taraftarın kendisini sahiplendiğini vurgulayan Güneş, \"Beşiktaş\'ın mütevazi yapısından, bazıları kızsa da efendi yapısından, halkın takımı olmasından dolayı buraya geldim. Şampiyon olmazsan başarısızsın algısı vardı, Allah\'a şükürler olsun bunu yaptık. Camianın daha önce de düşünceleri vardı ama o zaman olmamıştı. Taraftarlar yapı olarak da benzerlik gösteriyoruz. Her şey iyi gidiyor. Biz taraftarın içindeyiz. Kimseyi arkanıza almanıza gerek yok, kendisi olan yeter. Beşiktaş\'a iyi ki gelmişim, diyorum.\"



Diğer takım taraftarlarından oyunculuk dönemi dahil olumsuzluk görmediğini anlatan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sözlerine şöyle devam etti: \"Milli takımda da rahatlıkla çalıştım. Bunu yapabilmek önemli. En büyük başarı bu. Futbol, renklerin farklılıklarından bütün oluşturmaktır. Turgay Şeren, Can Bartu, Lefter Küçükandonyadis gibi isimler sayabilirsiniz. Değerli ve saygı gören insanlarda olmak gerekiyor. Trabzon\'da üzülüp bana kızanlar var, Trabzonspor\'la rekabet dolayı Fenerbahçe\'de de bana kızanlar var. Kadıköy\'de oturuyorum çok da rahat dolaşıyorum dışarıda. Sporun ortak dilini kullanmak lazım.\"



Çocukken sokakta oynadıkları futboldan büyük keyif aldığını belirten Güneş, \"Messi, Neymar, Ronaldo bugün aynı şeyi yapıyor. Büyük futbolcular bunu yaptığı için keyif alıyor. Oyuncunun yeteneğiyle karakteriyle gelip gitmesi lazım. Onların ne kazandığını neden insanlar bilmek ister? Türk Milli Takımı kazanıyorsa prim alsın. Önemli olan iyi oynaması, oynanan oyunla seyirciye keyif vermesi. Bizim taraftarı memnun etmemiz lazım.\" değerlendirmesinde bulundu.



\"EN KÖTÜ BİR YILIM EN İYİ YILIMA BEDELDİ\"



Şenol Güneş, futbolculuğa ilk başladığı dönemle ilgili anınları şöyle paylaştı: \"Ben 17 yaşında Trabzonspor\'da 3\'üncü kaleciydim. Oynayan kalecinin omzu çıktı, ben yinede kadroda yoktum. Anormal çalışıyordum hatta bu yüzden hastalandım. Kadroya yine girmedim. Ondan sonraki yıllar devamlı oynadım. Hatta yedeğim bile olmadı. O bir yıl hayatım boyunca en iyi yılıma bedeldi. Oyunculara hep bunu anlatıyorum. Herkes acı çekerek büyümüştür. Kolay gelenler yok olup gitmiştir. Şimdiki dönem biraz farklı. Ben bir kaleci kazağını kendi paramla alıp bir yıl giyiyordum. Şimdi sponsorlar oyunculara forma giymesi için para veriyor. Hepimizde ego vardır, önemli olan onu yönetmek. Oyuncuların oyundan çıkarkenki tepkileri kendilerine isyandır. Zamanla bunları hallediyoruz. Burada zaman ihtiyaç var. Paradan, şöhretten herkesin etkilendiğini görüyorum.\"



A Milli Futbol Takımı\'nın başındayken 2002 FIFA Dünya Kupası\'nda 3\'üncü olmalarıyla ilgili de bir anısını anlatan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı: \"Japonya maçına çıkarken, sonuç ne olursa olsun oyuncularıma sahada yıkılmayın dedim. Maçı kazandık sonra Senegal\'i de geçtik. Brezilya\'ya yenildik bir baktık takım yerde. Hemen toparladık onları. Güney Kore maçında, Korelileri aldı oyuncularımız ve beraber tribünlere gittik. O fotoğrafa UEFA\'da ders olarak gösterildi. Dünya Kupası\'nda 3\'üncü, Fair-Play\'de dünya 1\'incisi olmuştuk.\"



Şenol Güneş, oturumun ardından Beşiktaş\'ın efsaneleri Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar\'la fotoğraf çektirdi.