(Görüntülü Haber) Şenol Güneş: İnsanların ciğerini sökmeyelim, dostluklarını kazanalım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eşi Semra Güneş ile geldiği Edirne\'de kentin ünlü tava ciğerini yedi. \"Çok zaman insanların ciğerini söküyoruz\" diyen Güneş, \"Siz medyanın alışkanlığı, hep birinin ciğerini söktürmeye çalışıyorsunuz. İnsanların ciğerini sökmeyelim, insanların dostluklarını kazanalım\" dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli maçlar nedeniyle lige ara verilmesini fırsat bilerek, izinli gününde eşi Semra Güneş ile birlikte Edirne\'ye geldi. Edirne\'nin Yunanistan\'a sınır Karaağaç Mahallesi\'ndeki bir kahvaltı salonunda dostlarıyla kahvaltı yapan Güneş, burada kendisini bekleyen gazetecilere futbolla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi. Edirne\'ye gezmek için geldiğini söyleyen Güneş, \"Edirne\'ye gezmeye geldim, futbol konuşmayacağım. Edirne\'ye dostlarımı görmeye geldim. Sizi gördüm, mutlu oldum. Edirne çok güzel bir şehir ama ben uzak kaldım gelemedim. Böyle bir günlük izinle geldim burada geçiriyorum\" dedi.



Edirne\'nin tarihi yerlerini gezen Güneş, daha sonra meşhur tava ciğerini yedi. Güneş ve eşi ciğerci ustası Niyazi Yavuz\'dan ciğer tarifi aldı. Ustanın ciğeri kesme sırasında gazetecilerle sohbet eden Güneş, Avrupa şampiyonluğu hakkındaki soru üzerine, \"Onlar önemli değil şimdi. Burada bugün gurmelik yapıyoruz\" dedi.



Edirne ciğerini çok beğendiğini söyleyen Güneş, \"Çok zaman insanın ciğerini söküyoruz, şimdi hayvanın ciğerini söktük hazırlıyoruz\" dedi.



Bu sırada eşi Semra Güneş\'in önce cep telefonuyla görüntü çekerek ustadan tarif alması üzerine Güneş, \"Herkesin ilgi alanı var. Evde yemeği hanım yapıyor. Ben yapmıyorum. Biz eve yemek yemeye gidiyoruz yapmaya değil\" demesi üzerine gülüşmeler yaşandı. Semra Güneş, Edirne ciğerini yapmanın ustalık istediğini söyleyerek, \"Ben yaparım ama Niyazi usta gibi yapamam tabi. Çok ustalık isteyen bir şey. İnce ince doğranıyor, ben yapamam ama ona benzetmeye çalışırım en azından\" dedi.



\"İNSANLARIN CİĞERİNİ SÖKMEYELİM, DOSTLUKLARINI KAZANALIM\"



Bir gazetecinin, \"İnsan ciğerini söküyoruz demek ile tam olarak ne demek istediniz?\" sorusuna Güneş, esprili bir şekilde, \"Siz medyanın alışkanlığı, hep birinin ciğerini söktürmeye çalışıyorsunuz. İnsanların ciğerini sökmeyelim, insanların dostluklarını kazanalım diye söyledim. Spor dostluklara katkı yapar diye söyledim. Öyle olması gerekir. Ülkede zaten gerginliklerimiz var. İnşallah hepsi düzelir. Sporun futbol ya da diğer sporların buna katkı yapmasını isteriz. Ülkemizin bekası sağlığı huzuru için. Bunu kavgaya dönüştürmek doğru değil ama maalesef biraz ipin ucunu kaçırıyoruz tabii ki\" dedi.



Çıkışta kalabalık taraftar grubunun karşıladığı Güneş\'e sevgi gösterilerinde bulundu. Yürümekte zorlanan Güneş, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Genç Edirneli Kartallar\'ın toplu fotoğraf çekilmesinin ardından arabaya binmek için yönelen Şenol Güneş, bir engelli genci görünce yanına gidip onunla sohbet etmesi alkış aldı. Daha sonra aracına binen Şenol Güneş eşi Semra Güneş ile birlikte İstanbul\'a gitmek üzere kentten ayrıldı.