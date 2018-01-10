(Görüntülü Haber) Şenol Güneş: "Ürettiğimiz oyuncuyu değersiz kılıyoruz"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, \"Oyuncu üretiyoruz, ürettiğimiz oyuncuyu değersiz kılıyoruz. Arda, Burak, Selçuk için de geçerli. Cenk, iyiydi gitti. İyi oynadı 3 sene sonra onu eleştirmeye başlayacağız. Yanlışları düzeltmek başka onu yok etmek başka. Yok etmeyelim değerini koruyalım\" dedi.



Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği\'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya\'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri\'nde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, \'Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi\' konulu sunum yaptı. Hep doğruyu yapmaya çalıştıklarını dile getiren Güneş, sürekli yanlışları görerek eleştiri yapmanın çözüm olmaması nedeniyle antrenörlere çok büyük görevler düştüğünü söyledi.



Futbolun günümüzde tesisleriyle, malzemesiyle, başarısıyla geçmişe göre daha iyi yere geldiğini anlatan Güneş, \"Biz eksikleri konuştuğumuz için çok takılıyoruz. O günden bugüne gelinceye kadar mutlu olabiliriz de şikayetçi olabiliriz de. Niye şikayetçi oluyoruz? Daha çok yapabilelim diye. Aynı şey takım içinde geçerli. Başarı geldikçe, eleştiri, hatta hakaret daha fazla geliyor. Çünkü o futbol kültürümüzü oluşturamadık\" diye konuştu.



\"AMATÖR YÖNECİLER VAR\"



Antrenörlerin yöneticileri doğru ya da yanlış etkileyen ve yönlendirenler olduğunu belirten Güneş, \"Amatör yöneticiler var. Kulüp yönetiminde karar alırken size müdahale ediyor, etki yapıyor. Oyunun okunamadığını, oyunun hocanın okuyamadığını kim söylüyor? O söylüyor? Söyleyen kim? İçimizden biri. Ona söylüyor. O sizden aldığı bilgiyi size kullanıyor\" dedi.



Antrenörlerin önemini anlatan Şenol Güneş, şöyle konuştu: \"Biz önemliyiz. Biz yöneticiyiz, aynı zamanda yönetileniz. Bu ara kesim çok önemlidir. Başkan ve yönetimin üstüne asla çıkmam. Ama konuşmalarımda etkilerim. Etkilemeliyim ama son kararı verdi mi sorumluluk da onundur. Burada susmasını bilmek lazım. Transferi kim yapar? Çok konuşuluyor. Çünkü medya onu istiyor. Hep polemik konusu aranıyor. Transferi teknik olarak ben yapıyorum. Cenk neden gitti? Biraz sonra örneğini vereceğim. Teknik olarak size örneğini verebilirim. Hangi hoca iyi oyuncusunu bırakır? Hiçbiri bırakmaz. Ama giderse ne yapar? Saygı duyar. Fikrini de söyler. Çünkü biz çözüm üreten insanız. Biz mazeretlerle konuşamayız. Ama sorunlar içimizde kalmalı. Hatırlasanız, sezon başında ben gidiyordum ya da yönetim beni gönderiyordu. Ama ben buradayım. Beşiktaş\'ın teknik sorumlusu olarak lig ve şampiyonlar liginin verilerini sizlerle konuşuyorum. Yarın da gidebilirim.\"



\"OYUNCU ÜRETİYORUZ, ÜRETTİĞİMİZ OYUNCUYU DEĞERSİZ KILIYORUZ\"



Başarılı sonuçlar için kadro yapılanmasının önemini vurgulayan Şenol Güneş, yetenekli oyuncuların üretimine önem verilmesi gerektiğini söyledi. Şenol Güneş, \"Oyuncu üretiyoruz, ürettiğimiz oyuncuyu değersiz kılıyoruz. Bu oyuncuyu 10 senede buraya getirdin, şimdi diyorsun ki git kardeşim. Yeniden başlayacağız. Kötü örnek oluyorsunuz. Bu Arda, Burak, Selçuk için de geçerli. Cenk, iyiydi gitti. İyi oynadı 3 sene sonra onu eleştirmeye başlayacağız. Yanlışları düzeltmek başka onu yok etmek başka. Yok etmeyelim değerini koruyalım. Ama önce antrenör olarak biz eğitelim. Oyunculara biz futbol eğitimimin yanı sıra karakter eğitim vermeliyiz. Messi zaten Messi ama nasıl davranacağını kulüp organizasyonunda yerine oturtabiliyorlar\" dedi.



\"HAKEM OYUNU YAVAŞLATMAYA YARDIM EDİYOR\"



Hakemlerin de hatalar yapabileceğini aktaran Güneş, futbolcuların oyunu yavaşlatmasına hakemlerin yardımcı olduğunu savundu. 15\'inci 30\'uncu dakikada kalecinin oyunu yavaşlattığını kart görmediğini aktaran Güneş, 80 ya da 90\'da kart görebildiğini belirtti.



Güneş, \"Ya sen futbol oynatmayı sağla. Adam oynatmak istemiyor sen de ona yardım ediyorsun. Hakemler de baskı altında. Diğer hakemlerin de hataları var. Ne hatalar yapıldı. Kiev\'de penaltımız verilmedi. Ligde duygularım başka bir şeye gitmiyor sadece oynamaya gidiyor\" diye konuştu.



Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında oynadığı maçlarda attığı ve yediği gollerden oluşan video gösterimi de yapan Şenol Güneş, atak sırasında kaybedilen toplarda takımındaki bütün futbolcuların top kapma için mücadele etmesi gerektiğini anlattı. Ligde duran toptan en az gol yiyen takım olduklarını belirten Güneş, \"Cenk niye gitti. Biri Sivasspor diğeri de Porto maçında yediğimiz gol. Bir şey bulmam lazım\" diye espri yaptı. Yetenekli, karakterli oyuncularının bulunduğunu aktaran Şenol Güneş, \"Herkesin keyif alacağı oyun oynamaya çalışıyoruz. Şampiyon gibi düşündük. Futbolculara özgürlüğü de sorumluluğu da verdik. Tehlikeli taraf bu. Futbolcular özgür olacak ama şımarık olmayacak. Kötü mü iyi mi. Bizim işimizin zorluğu da o. Antrenörün işi antrenörlük yapmaktır. Bir işe odaklanacaksın en iyi işi yapacaksın. Görev bölümlerini yerine oturması gerekiyor\" dedi.