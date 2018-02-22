(Görüntülü Haber) Şenol Güneş: "Fenerbahçe karşısına 3 puan ve moral için sahaya çıkacağız" (2)

\"Üzgünüz, herkesten özür diliyoruz. Ülkemizin daha büyük başarılara layık olduğunu biliyoruz\" \"Ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Ligde de Kupada da kendimizi favori görüyoruz\" \"Caner Erkin\'le ilgili yazılar yazılıyor. Caner Elini kaldırdıysa doğru değil. Zaten elini kaldırdı diye 3 maç ceza alabilir. Federasyon 6 verebilir. Kirli ağızla konuşmaya ceza vermiyorlar, ben ona vermeyeceğim\" \"Sahanın içinde kalırken yıpratanların kendi insanımız olmasından dolayı üzülüyoruz\" \"Başarı tehlikelidir, başarmak güzel bir şeydir ama onu taşımak zordur. Beşiktaş\'ın durumu şu an yıkılacak bir durum değildir. Bunu fırsat bilen, yıkmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu sene başaramasak da Beşiktaş yine var olacak.\" Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş\'in öne çıkan sözleri şöyle; \"ÜZGÜNÜZ, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ\" \"Şampiyonlar Ligi\'nde güçlü bir rakip karşısında başarılı olamadık. Oyun olarak daha iyi olmak isterdik. Ancak kötü kaybettiğimiz bir maç oldu. Bayern Münih ile ilk maç bizim için hayal kırıklığı oldu, hiç şansımızın olmadığını söyleyebiliriz. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik. Kötü kaybettik ama ülkemizi başından bu yana iyi temsil ettik. Fair play içerisinde oynamaya çalıştık. Üzgünüz, herkesten özür diliyoruz. Ülkemizin daha büyük başarılara layık olduğunu biliyoruz\" \"Ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde hep sahada kaldık. Sahanın içinde kalırken yıpratanların kendi insanımız olmasından dolayı üzülüyoruz\" \"Ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Ligde de Kupada da kendimizi favori görüyoruz. Fenerbahçe karşısına pazar günü 3 puan ve moral için sahaya çıkacağız. Ligde ve Kupada en iyisini yapacağız. Biz duvara vurmadık, utanılacak hiçbir şey yapmadık. Geçmişte, gelecekte kayıpların sorumlusu benim. \"Caner Erkin\'le ilgili yazılar yazılıyor. Caner bocalıyordu. Çıkarken kendisinin iyi olduğunu söyledi. Elini kaldırdıysa doğru değil. Zaten elini kaldırdı diye 3 maç ceza alabilir. Federasyon 6 verebilir. Kirli ağızla konuşmaya ceza vermiyorlar, ben ona vermeyeceğim\" \"Başarı tehlikelidir, başarmak güzel bir şeydir ama onu taşımak zordur. Beşiktaş\'ın durumu şu an yıkılacak bir durum değildir. Bunu fırsat bilen, yıkmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu sene başaramasak da Beşiktaş yine var olacak.\"