(Görüntülü Haber) Şenlikte hamsi kuyruğu

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde bu yıl 2\'ncisi gerçekleştirilen yöresel ürünler şenliğine hamsi kuyruğu damgasını vurdu. Yeni Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleştirilen Yöresel Ürün Şenliği\'nin son gününde vatandaşlara ücretsiz ekmek arası hamsi dağıtıldı. Kısa sürede duyulan ikram nedeni ile meydanda uzun bir kuyruk oluştu. Stantlarda Kayseri Pastırması, Trabzon, Gümüşhane, Gaziantep, Bursa, Artvin, Rize, Ankara yöresel ürünleri başta olmak üzere Türkiye\'nin birçok yerine özgü ürünlerin de yer aldığı şenlik yoğun ilgi gördü. Kış ortasında 30 derece sıcaklıkta ekmek arası hamsisini alan vatandaşlar organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Mehmet Türe, bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte 8 bin kişiye ikramında bulunduklarını belirterek, Biz Anamur Belediyesi olarak imkânlarımız el verdiğince halkımıza sosyal faaliyetlerden geri bırakmayacağız. Amacımız, ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu günlerde halkımızın moralini yüksek tutmak ve vatandaşlarımızı evlerinden çıkararak birlikte hareket etmelerini sağlamak ve ekonomimize ufakta olsa bir hareketlilik kazandırmaktır dedi.