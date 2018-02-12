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(Görüntülü Haber) Şenkaya'da kızak festivali

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM Şenkaya'da, Kaymakamlık, Belediye ve Doğa Sporları Kulübü tarafından bu yıl birincisi düzenlenen, 'Şen-Kay Hızek Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

12 Şubat 2018 15:48

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM Şenkaya\'da, Kaymakamlık, Belediye ve Doğa Sporları Kulübü tarafından bu yıl birincisi düzenlenen, \'Şen-Kay Hızek Festivali\' renkli görüntülere sahne oldu. İlçenin Şirankes mevkisinde yapılan festivalde 60 kişi, 12-18, 18-30 ve 30 yaş üzeri kategorilerinde yarıştı. Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda kızaktan düşen bazı yarışmacılar, küçük çaplı kazalar yaşadı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kızak yarışlarını Kaymakam Ömer Dereci ile Belediye Başkanı Görbil Özcan da izledi. Yapılan organizasyonların, bölgenin geçmişi ve kültürüne dayanması gerektiğini belirtti. Festivalin ilkini gerçekleştirmelerine karşın katılımın yoğun olduğunu aktaran Dereci, \"İyi bir organizasyon geçirdiğimizi düşünüyorum. Erzurum\'da kış organizasyonlarının daha fazla artırılması gerekiyor. Erzurum kar ve kış turizmi konusunda önemli noktada. Şenkaya ilçesi olarak bu organizasyonları ciddi anlamda önemsiyoruz, geleceğin de kış organizasyonlarında olduğunu düşünüyoruz. Bu organizasyonların önümüzdeki yıllarda devamının geleceğini düşünüyoruz\" diye konuştu. Belediye Başkanı Görbil Özcan da organizasyon hakkında olumlu tepkiler aldıklarını anlatarak, \"Kar, bizler için belki geçmişte zulümdü ama artık Erzurum kar turizminden ciddi şekilde faydalanmakta. İlçemizin yükselti ve ovalarında çok sayıda kar pisti var, kar kalitesi çok yüksek. Festivalle sosyal, kültürel ve ekonomik fayda sağlayalım istedik. Sosyal boyutunda ise insanlarımızı bir araya getirmek. Birliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Unutulmaya yüz tutmuş kızak kültürünü yaşatmaya çalışacağız. Festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz\" dedi. Festivalde, katılımcılara sobada haşlanmış patates ve yöresel yemekler ikram edildi. Üç kategoride yapılan yarışmaların 12-18 yaş grubunda Emirhan Aktürk, 18-30 yaş grubunda Ensar Atasever ila 30 ve üstü yarışlarda ise İbrahim Altunkaynak birinci oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

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