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(Görüntülü Haber) Sendikalar Taksim'de (3)

Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, sendikalar Taksim Meydanı'na geldi

01 Mayıs 2018 17:38

Gülseli KENARLI - YILMAZ BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde, sendikalar Taksim Meydanı\'na geldi. DİSK\'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Nakliyat-İş\'e bağlı bir grup Taksim Meydanı\'na geldi. Sendika üyeleri \"Katil ABD Ortadoğu\'dan defol\", “1 Mayıs\'ta 1 Mayıs alanındayız\", “Taksim 1 Mayıs alanıdır\" şeklinde slogan attı. “İşçi sınıfı tarihine sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs\" yazılı pankart taşıyan gruptakiler Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.  Daha sonra Kazancı Yokuşu\'na yürüyen grup, karanfil bıraktı. 

 

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