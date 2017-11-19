(Görüntülü Haber) Şemsudin Kuçeviç'i anma programı düzenlendi

İstanbul,(DHA) BAYRAMPAŞA Belediyesi ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Sırbistan\'ın Sancak bölgesindeki Tutin kentinin belediye başkanlığını yapmış ve 11 Ekim\'de trafik kazasında hayatını kaybeden Şemsudin Kuçeviç\'i anma programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programa, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kuçevic\'in eşi Bedrija Kuçevic, kızları ve Sancak\'tan yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Anmada Gülistan İlahi Grubu da mini bir konser verdi. Anma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,\"Sancaklı kardeşlerimiz, Avrupa\'nın ortasında ve güneydoğusunda kendi dinleri ve kültürleriyle, barışın ve istikrarın sembolü olarak görülmelidir. Cumhurbaşkanımızın son seyahatlerinde Sırbistan Cumhuriyetiyle imzalanan anlaşmaların önemli bir kısmı Sancak\'taki kardeşlerimizin ekonomik refahlarını sağlamaya yöneliktir\" dedi. \"Sancak\'ın Peşter Yaylası\'ndan 5 bin ton et ithal etmek üzere imzalanan anlaşma, hiç şüphesiz Sancak\'ın ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır\" diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: \"Ülkemiz ve hükümetlerimiz Avrupa\'daki Müslüman azınlıkların bulunduğu ülkelerde, asimilasyona uğramamaları konusunda ciddi hassasiyet göstermektedir. Ancak bunun tersine, bulundukları ülkeler ile tam bir entegrasyon içinde bulunarak, o ülkelerin refah ve istikrarına katkı veren bir kültürel zenginlik olmaları konusunda her türlü desteği vermektedir. Sancaklı kardeşlerimiz de çalışkanlıklarıyla, zengin kültürleri ve dini hassasiyetleriyle Sırbistan\'da ve hatta Karadağ\'da ülkelerinin refah ve barışının anahtarı haline gelmişlerdir. İnşallah ülkemizin ve hükümetimizin de destekleriyle Sancaklı kardeşlerimiz Avrupa\'nın ortasında Müslüman kimlikleriyle örnek bir toplum olarak tarihi misyonlarını yerine getirmeye devam edeceklerdir.\" Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,Boşnak Milli Konseyi Başkanı Süleyman Ugljanin ve Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar da anmada birer konuşma yaptı.