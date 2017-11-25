(Görüntülü Haber) Şemdinli’ye atanan öğretmenlerden öğretmenler gününe özel klip

ŞEMDİNLİ(Hakkari),(DHA)- TÜRKİYE\'nin farklı kentlerinden Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine atanarak zor koşullarda eğitim veren 13 öğretmen, mesleklerinin kutsallığına dikkat çekmek ve ilçenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla \'24 Kasım Öğretmenler Günü\'ne özel klip çekti. İlçede görev yapan öğretmenler, söz ve müziği Aysel Cihan Karaman\'a ait olan \'Benim Adım Öğretmen\' şarkısı için kamera karşısına geçip, sanatçılara taş çıkartacak güzellikte şarkıyı seslendirdi. Türkiye\'nin Irak ve İran\'a sınırı olan ve adı hep terör olaylarıyla anılan Şemdinli ilçesinde görev yapan öğretmenler, bu kez oldukça farklı bir etkinliğe imza attı. Şemdinli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün sağladığı katkıyla ilçede yerel gazeteci Azer Demir, yönetmenlik ve kameramanlık yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü için \'Benim Adım Öğretmen\' adlı şarkıya klip çekti. Şemdinli\'de düzenlenen öğretmenler günü etkinliğinde gösterime sunulan ve büyük beğeni toplayan klip, Osmaniye\'den Şemdinli\'nin Irak sınırında bulunan ve ismi hep saldırılarla gündeme gelen Aktütün mezrasına atanan bir kadın öğretmenin ataması, yaptığı yolculuk ve köyde kendisini bekleyen çocukların çiçek vermesiyle başlıyor. Ardından da kamera karşısına geçen farklı baranşlardaki öğretmenlerin seslendirdiği \'Benim Adım Öğretmen\' şarkısını seslendirmesiyle devam ediyor. İlçenin tarihi ve turistlik mekanlarının yanı sıra, sınır bölgelerindeki köy ve mezralarda çekimleri yapılan özel klip, son olarak bir süre önce hayatını kaybeden Şemdinli’nin ilk kadın öğretmeni Nimet Öz, Batman Kozluk\'ta 9 Haziran\'da PKK\'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile Tunceli’de öldürülen Necmettin öğretmenin fotoğrafları ile son buluyor. Gösterime sunulan klip, davetlilerden büyük beğeni alırken, klip çekiminde yer alan öğretmenler, mesleklerinin kutsallığına dikkat çekip, ülkenin her yerinde zorluklara göğüs gerip, mesleklerini yapacaklarını Şemdinli\'de ilk defa çekilen bir klipte yer almaktan da büyük mutluluk duyduklarını söyledi.