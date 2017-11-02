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(Görüntülü Haber) Şemdinli'de 6'sı asker 8 şehit (4)

ŞEHİT KORUCULARIN YAKINLARI ÇATIŞMA BÖLGESİNDE Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeş

02 Kasım 2017 15:29

ŞEHİT KORUCULARIN YAKINLARI ÇATIŞMA BÖLGESİNDE Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin\'in Derecik beldesinde bulunan yakınları, çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti. Şehit yakınlarının bölgedeki sessiz bekleyişleri sürerken, kaçan PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilme için bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.

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