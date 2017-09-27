(Görüntülü Haber) Şemdinli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışma sonunda 4\'ü kadın toplam 5 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi. Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Şemdinli İlçesi Serabatin bölgesinde 27.09.2017 günü saat 08.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada; 1’i erkek 4’ü kadın toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup,1 biksi makinalı tüfek, 1 RPG-11 roketatar ve 6 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"