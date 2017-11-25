(Görüntülü Haber) Selvi Kılıçdaroğlu: Bu gidişle adaleti hep arayacağız

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR\'da 25 yıl önce işten çıktıktan sonra evine dönmek isterken kimliği belirlenemeyen bir kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülen 5 aylık hamile Gülsevin Buket Değirmenci\'nin adı, Kadın ve Aile Danışma Merkezi\'ne verildi. Merkezin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, \"Yakalanıyorlar. Ya indirimden yararlanıyorlar ya da infaz yasasından. Anlayamıyoruz zaten. Adam 15 yıla mahkum oluyor, 6 sene yatıp çıkıyor. Yani ben anlayamıyorum, şimdiye kadar hiçbir hukukçu da bana anlatamadı\" dedi.



Avcılar Belediyesi, Avcılar Firüzköy\'deki eski polis karakolu olarak kullanılan binasını Kadın ve Aile Danışma Merkezi\'ne dönüştürdü. Merkeze, 25 yıl önce evine dönerken tecavüz edilerek öldürülen ve faili hala bulunamayan 5 aylık hamile Gülseli Buket Değirmenci\'nin adı verildi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\'nde yapılan açılışa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Gülseli Buket Değirmenci\'nin annesi Nazire Değirmenci, babası Fikret Değirmenci, ablası Yasemin Değirmenci ile CHP\'liler katıldı. Açılıştan önce merkezde gazetecilere açıklama yapan Yasemin Değirmenci, 25 yıl önce meydana gelen olayın açıklığa kavuşması, katilin yakalanması için her türlü mücadeleyi yaptıklarını belirterek, \"5 aylık hamile olan kardeşim bir ilk okulun bahçesinden evine doğru gitmekte iken katil tarafından yakalanıyor. Bir takım mücadeleler sonucunda boğuluyor, tecavüze uğruyor. Kardeşimin adını yaşatmak üzere açılan bu yerin, öyle bir gün gelir ki buraya danışacak bir bayan, bir kadın, bir kız, müracaat etmemiş bir ortamı yakalayabiliriz\" dedi.





\"BU DÜNYADA ÖLMESİN, ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM...\"



Buraya kızının adını bu merkeze vererek yaşatan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli\'ye teşekkür eden anne Nazire Değirmence, \"Ben öyle doluyum ki, ömür boyu anlatsam az gelir. Bir volkan gibi durup durup kalbim patlıyor, yüreğim patlıyor. Allah inşallah öbür dünyada kim yaptıysa yakasına yapışacak. Bu dünyada ölmesinler, ölmelerini istemiyorum. Parça parça, her bir parçası bir yerde kalsın. Benim yüreğim yandı, başka annelerin yanmasın\" ifadesini kullandı.





SELVİ KILIÇDAROĞLU İNFAZ YASASINI ELEŞTİRDİ



İnfaz Yasası\'nı eleştiren Selvi Kılıçdaroğlu, söyleyecek kelime bulamadığını belirterek, \"Klişe bir laf ama ateş düştüğü yeri yakıyor; fakat bunlar bir türlü bitmiyor. Faili meçhuller. Bu konuda zaten biraz tescilli bir ülkeyiz. Bir de bu şekilde, hani siyaseten değil bunlar, günlük yaşamla ilgili olan şeyler. Kaç sene geçmiş; ama unutulmasına imkan yok. Ne diyebiliriz ki. Her gün bu ülkede bir iki tane kadın öldürülüyor. Bunların failleri de var. Yakalanıyorlar. Ya indirimden yararlanıyorlar ya da infaz yasasından. Anlayamıyoruz zaten. Adam15 yıla mahkum oluyor, 6 sene yatıp çıkıyor, yakınlarına, aileye haber dahi verilmiyor. Tekrar şey ediyor tekrar giriyor. Böyle bir sistem de olamaz. Yani ben anlayamıyorum, şimdiye kadar hiçbir hukukçu da bana anlatamadı. Bir de böyle yıllar önce öldürülmüş, yeterince ilgilenilmemiş, ihmal edilmiş gençlerimiz var, genç kızlarımız var. Söylenecek bir şey yok, üzgünüz\" dedi.



Bir gazetecinin eşinin bir süre önce adalet aradığını, Değirmenci ailesinin de 25 yıldır adaleti aradığını hatırlattığı Selvi Kılıçdaroğlu, \"Bu gidişle adaleti hep arayacağız. O hep aranacak bir şey. Aramaya devam edeceğiz\" diye konuştu.





\'25 YIL ÖNCE İŞLENEN BU CİNYAETTEN ÇOK ETKİLENMİŞTİM\'



Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de şunları söyledi:



\"Bugün 25 Kasım. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Bugünleri anarken tabii ki altını doldurmak, yıllarca adalet arayanlar da var. Ben Avcılar\'lıyım. 25 yıl önce bu cinayetten çok etkilenmiştim. Tam sağlık ocağımın karşısındaki bir alandaydı. Beni çok etkileyen ve katilinin bulunduğunu düşündüğüm bir cinayetti. Belediye başkanı olunca Kadın Türkü Söyler projesi yaptık. Orada türkü söyleyen kadınlarımızın aracılığı ile Değirmenci ailesine ulaşmış olduk. Ve Gülseli Buket\'in ailesi olduğunu öğrendim. Katilin bulunmadığını bilmiyordum, öğrendiğimde de çok üzüldüm. Hem Buket\'in adını yaşatmak hem de kadın bir daha kadın cinayeti işlenmemesi için kadına yönelik şiddetin olmaması için bizim burada yapacağımız mücadelenin de ismi olacak. O nedenle de burada yaptığımız ilk merkeze onun adını verdik.\"