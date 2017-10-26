(Görüntülü Haber) Selde şehit olan onbaşının İzmir'deki baba evine ateş düştü

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle askeri aracın dereye düşmesi sonucu akıntıya kapılan topçu onbaşı 21 yaşındaki Sefa Parhan\'ın şehit olduğu haberi, İzmir\'in Çiğli İlçesi\'ndeki baba evine ateş düşürdü. Terhisine 17 gün kalan, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olan şehidin, AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan\'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Tekirdağ\'ın Saray ilçesindeki Galata Deresi sağanak yağmur nedeniyle taştı. Derenin karşısında mahsur kalanlar polisten yardım istedi. Polis ekipleri de askerden yardım isteyerek mahsur kalanları kurtarmaya gitti. Bu sırada polis ve askerlerin bulunduğu zırhlı askeri araç Kiremithaneler Mevkii\'nde devrilerek dereye düştü. Akıntıya kapılan araçtaki 3 asker, 2 polis ve 1 sivil, kendi çabaları ve çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Kayıp askeri bulmak için dünden itibaren bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gece ara verilen arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Askeri aracın sel sularına kapıldığı yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta, şehit olduğu belirlenen Sefa Parhan\'ın cansız bedenine ulaşıldı. Parhan\'ın şehit haberi İzmir\'in Çiğli İlçesi\'ndeki ailesine verildi. Acı haberi askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Gözyaşına boğulan aile, evlatlarının cenazesini almak için Tekirdağ\'a doğru yola çıktı. Ağabeyi AK Parti Çiğli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Fehmi Parhan ile birlikte bina otomasyon sistemleri üzerine bir firmayı işleten bekar olan şehidin cenazesi yarın Karşıyaka Beşikçioğlu Camii\'nde cuma namazından sonra toprağa verilecek.