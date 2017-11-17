(Görüntülü Haber) Şelale çağlasın diye ağaçlar kesiliyor' iddiası

Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da yakın zamanda kuruma tehlikesi geçiren Kurşunlu Şelalesi\'nin suyunu artırmak için dere yatağındaki ağaçların kesildiği iddia edildi. Antalya\'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Kurşunlu Şelalesi, bu yıl yağışların az olması ve bölgede açılan kaçak sondaj kuyusu nedeniyle kurama tehlikesiyle karşı karşıya. DSİ 13. Bölge Müdürlüğü\'nün, kuruyan şelalenin su havzasını çoğaltmak için başlattığı çalışma, bölgede yeni bir tartışmaya neden oldu. Aksu Kent Konseyi Tarımdan Sorumlu Grup Başkanı Süleyman Kaplan, DSİ\'nin çalışmalar kapsamında ağaçları kestiğini iddia etti. Yapılan çalışmalar için Aksu Kaymakamlığı ile görüştüklerini belirten Kaplan, yetkililerin şelalenin su havzasının çoğaltılması amacıyla böyle bir çalışma yapıldığını söylediğini belirtti. Kaplan, Devletimiz mutlaka vatandaşını düşünerek bu işlemleri yapıyordur ama gelecek açısından da doğanın korunması gerekiyor. Burası Milli Parklar\'a ait, herkes burada söz sahibi. İnsanların can ve mal kaybını engellemek açısından ve şelalenin korunması açısından yapılan işlemler doğru olabilir. Ağaçların dalları kırılarak, bitki örtüsü tahrip edilerek ve balık çeşitliliğine zarar verilerek bu işlemin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz diye konuştu. \'ŞELALEYİ KURTARALIM DERKEN\' Şelalenin suyunu artırmanın başka yolları olduğunu anlatan Kaplan, Şelaleyi kurtaralım adı altında yapılan işlemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ıslah ile su havzasını iki gün içinde çoğalttık. Ancak yapılan ıslah çalışmalarından sonra kalan atıklar, büyük bir yağmurda şelaleye taşınacak. Tabiatımız yeniden kirlenecek. Bir tarafı yaparken bir tarafı mağdur etmememiz gerekiyor dedi. \'DERE BOZULARAK ŞELALENİN DEBİNİ ARTIRAMAZSINIZ\' Bölgede yaşayan emekli orman muhafaza memuru Ali Tekeli ise alanın milli park sahası olduğunu, burada herhangi bir çalışma yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Tekeli, Burası tabiat alanı ve öyle kalması gerekiyor. Burada ağaçlar kırılmış, kökünden sökülüp atılmış. Bu yapılan işlem doğru değil, kurallara uyulmamış. Şelalenin kurumasını önlemek için böyle yapılmaz. Tabiat kuralları ne ise öyle davranılması gerekiyor. Şelalenin başka bir yerden sonra beslenmesi gerekiyordu. Dere bozularak şelalenin debisini artıramazsınız dedi. DSİ CEVAP VERDİ DSİ yetkilileri, şelalede yakın zamanda bir kuraklık olduğunu hatırlattı. Dereden şelaleye su akışının düzgün olmadığını belirten yetkili, iddiaları şöyle cevapladı Burada makineli bir çalışma ile suyun hem akışını sağlayalım hem de kirlenen deredeki pislikleri alalım dedik. Şu anda temizlik yapılıyor ama bazı yerlere makinelerimiz yanaşamıyor. Bu yerlerde de ufak tefek ağaçlar yolun açılabilmesi için kırılıyor, doğrudur. Özel bir ağaç kesimi yok. Büyük ağaç kesimi hiç yok. Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ve Milli Parklar\'a ağaç kesimi olabilir diye yazılar yazdık. Makinenin çalışması ve olası taşkında müdahale etmek için küçük ağaçları kaldırılıyor. Makinenin girmesi için çalışma yapıldı. Bahsedildiği gibi çınar ağaçları kesilmedi.