(Görüntülü Haber) Şekip Mosturoğlu: ''Hakem tecrübesiz hareket ederek Beşiktaşlıları cesaretlendirmiştir'' (2)

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı\'nda açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Beşiktaş ile oynanan ve yaşanan olaylardan sonra tatil edilen karşılaşma ile ilgili konuşan Mosturoğlu, \'\'Maç 0-0 devam ederken müsabaka, hakem tarafından tatil edilmiştir. Maç esnasında özellikle korner köşelerinde yapılanların kumpas olduğunu açıklamıştık ve Cumhurbaşkanı da aynı şeyleri ifade etti. Bu organize eylemler sonrasında gerek bu olaylardan olumsuz etkilenerek, tecrübesiz hakem olarak hareket ederek Beşiktaşlıları cesaretlendirmiştir. Bazı Beşiktaşlıların da provokasyonu sonucunda sahayı terk etmişler ve bu müsabakaya aykırı durumu hakem tatil etmiştir. Anadolu Savcılığından soruşturma başlatılması ve bizlerle bu durum paylaşıldığında bilgilendireceğiz. Müsabakanın tatil kararı sonrası tıpkı 3 Temmuz\'da olduğu gibi kulübümüzün, taraftarımızın ve teknik direktörün yargısız infazı yapıldı ve UEFA\'nın çıkarılmasına şahit olduk. Camiamız 3 Temmuz sonrası çelik gibi güçlüdür. Söz konusu sürecin sona erdiğini düşünüp ihtiyatlı olmayı bırakmayalım. 24 Nisan 2018 tarihinde bir basın toplantısı yapmıştır ve bu olaylara objektif bakan tüm kesimler ikna olmuştur. 25 Nisan\'da toplanan TFF ise müsabakanın 57\'nci dakikasında devam edilmesine karar vermiştir. Bu karar beklentimize yakındır. Biz sahada kazanılan sonuçlara saygılı olduk. Yaşanan bu olay karşısında divan üyelerimize ve taraftarlara teşekkür ediyorum\'\' dedi. \'\'FUTBOLCULARIMIZDAN EN BÜYÜK İSTEDİĞİMİZ RAKİBİMİZİ ELEYEREK FİNALE ÇIKMALARI VE KUPAYI ALMALARIDIR\'\' Mosturoğlu, \'Aykut Kocaman, 3 Temmuz\'da olduğu gibi bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu göstermiştir\' diyerek şu ifadeleri kullandı: \'\'Rakibin her türlü provokasyonuna rağmen oyuna gelmemiş ve oyunlara engel olmuştur. Futbolcularımızdan en büyük istediğimiz tekrarlanacak maçta rakibimizi eleyerek finale çıkmaları ve kupayı almalarıdır. Kumpas ile ilgili olarak 20\'nci celse tamamlandı ve sonraki duruşma 7-11 Mayıs\'ta yapılacaktır. Kurşunlanma soruşturması devam etmektedir. Kumpasın savcı ve aktörleri için Aziz Yıldırım tarafından yapılan şikayetin soruşturması devam etmektedir\'\' diye konuştu. Mosturoğlu son olarak, Fenerbahçe Doğuş\'u 4\'üncü kez Final Four\'a kalmasından dolayı tebrik ederek sözlerini noktaladı.