(Görüntülü Haber) Şekerleme kutularından uyuşturucu hap çıktı

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) JANDARMA ekiplerinin Beyoğlu\'nda düzenlendiği operasyonda şekerleme kutularında, lüks araç amblemli 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.D. isimli şüphelinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları, İstanbul genelinde torbacılara dağıtacağı ihbarını aldı. Yaklaşık 1 aylık takibin ardından T.D.\'nin Beyoğlu\'nda kaldığı otele geçtiğimiz günlerde baskın düzenlendi. Otelin deposunda yapılan aramada, şekerleme kutuları içerisinde 80 bin 624 adet extacy hap ele geçirildi; T.D. gözaltına alındı. ETKİ DÜZEYİNE GÖRE ARAÇ AMBLEMİ Ele geçirilen uyuşturucu hapların üzerindeki lüks araç logoları da dikkat çekti. Uyuşturucu hapların üzerindeki bu araç amblemlerinin, hapların etki düzeyini sınıflandırmak için kullanıldığı öğrenildi. 1 KİŞİ TUTUKLANDI Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.