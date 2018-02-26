(Görüntülü Haber) Şeker fabrikası için imza kampanyası

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) ŞEKER-İş Sendikası Burdur Şubesi, Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirilmesinin durdurulması için imza kampanyası başlattı. Şeker-İş Sendikası Burdur Şubesi, Cumhuriyet Meydanı\'nda stant açarak vatandaşı Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirmesine \'dur\' demek için imza vermeye çağırdı. Fabrikanın satışta olmasından dolayı toplumsal bir tepki olduğunu söyleyen Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Onay, Sabah 9\'da başlattığımız imza kampanyasında 1500 imzaya ulaştık. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için toplumsal bir tepki bu dedi. Özelleştirme idaresinin şartnamesinde çiftçilere 5 yıl ekim garantisi verildiğini aktaran Onay, şunları söyledi Ama 5 yıl çok çabuk geçer. Fabrika arsa rantiyecilerinin eline geçecek. Fabrikada çalışan işçilerimizin mümkün olduğu zaman 4B kadrosuna geçecekleri söyleniyor. Peki mümkün olmadığı zaman ne yapılacak Bu soruların cevabını bekliyoruz. Tüm Burdurluların bu imza kampanyasına destek vermesini bekliyor, fabrikamızın satılmasını istemiyoruz. Umudumuzu kaybetmedik. Türkiye genelinde 1.5 milyona yakın bir imzayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edip doğruları anlatacağız. Fabrikaların özelleşmeyeceğini düşünüyoruz. Bu inancımızı kaybetmeyelim.