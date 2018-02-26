T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şeker fabrikası için imza kampanyası

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) ŞEKER-İş Sendikası Burdur Şubesi, Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesinin durdurulması için imza kampanyası başlattı

26 Şubat 2018 16:24

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) ŞEKER-İş Sendikası Burdur Şubesi, Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirilmesinin durdurulması için imza kampanyası başlattı. Şeker-İş Sendikası Burdur Şubesi, Cumhuriyet Meydanı\'nda stant açarak vatandaşı Burdur Şeker Fabrikası\'nın özelleştirmesine \'dur\' demek için imza vermeye çağırdı. Fabrikanın satışta olmasından dolayı toplumsal bir tepki olduğunu söyleyen Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Onay, Sabah 9\'da başlattığımız imza kampanyasında 1500 imzaya ulaştık. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için toplumsal bir tepki bu dedi. Özelleştirme idaresinin şartnamesinde çiftçilere 5 yıl ekim garantisi verildiğini aktaran Onay, şunları söyledi Ama 5 yıl çok çabuk geçer. Fabrika arsa rantiyecilerinin eline geçecek. Fabrikada çalışan işçilerimizin mümkün olduğu zaman 4B kadrosuna geçecekleri söyleniyor. Peki mümkün olmadığı zaman ne yapılacak Bu soruların cevabını bekliyoruz. Tüm Burdurluların bu imza kampanyasına destek vermesini bekliyor, fabrikamızın satılmasını istemiyoruz. Umudumuzu kaybetmedik. Türkiye genelinde 1.5 milyona yakın bir imzayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edip doğruları anlatacağız. Fabrikaların özelleşmeyeceğini düşünüyoruz. Bu inancımızı kaybetmeyelim.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADAN BURDUR DHASendikası BurdurBurdurFabrikasıCumhuriyet MeydanıFabrikanınSendikasıBaşkanı Mustafa Onay SabahOnayFabrikaFabrikadaPekiBuTüm BurdurlularınUmudumuzuTürkiyeSayın Cumhurbaşkanımıza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24