(Görüntülü Haber) Şehrin göbeğinde tarihi kalıntılar

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, alışveriş merkezi yapılmak üzere yıkılan kentsel SİT alanındaki iş yerinin zemininde geç döneme ait kültür varlıkları tespit edildi. Alanda başlatılan kazı çalışmalarında, antik kente benzeyen görüntüler ortaya çıktı. Merkez Fevzipaşa Mahallesi Çarşı Caddesi\'nde, kentsel sit alanında kalan bazı iş yerleri, yerine alışveriş merkezi yapılmak üzere 3 ay önce yıkıldı. Başlatılan çalışmalarda, zemindeki dolgu malzemelerinin kaldırıldığı sırada, Osmanlı Devleti\'nin son zamanlarına denk gelen geç döneme ait seramik parçalar bulundu. Temelde kültür varlıklarına rastlanılması üzerine inşaat çalışması durdurulup, koruma kurulunun aldığı kararla Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlilerince alanda tespit kazısı başlatıldı. Alanda 3 aydır devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yapı temelinin izlerinin görüntüsü, antik kente benzetildi. Bu alandaki yapılaşmanın 19\'uncu yüzyılın son çeyreği ile 20\'nci yüzyılın ikinci yarısının başlarına denk geldiği belirtildi. Buluntular arasında ise Çanakkale seramikleri ile geç dönem Osmanlı sikkeleri yer aldı. MÜLKİYET SAHİBİNİN MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLECEK Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, kazı alanında devam eden çalışmalar ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Alanın \'Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı\' kapsamında \'1\'inci Derece Koruma Alt Bölgesi\'nde kaldığını belirten Dokuz, özel mülkiyetin sahibinin, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne parsellerin birleştirilmesi ve avan proje için müracaat etmesi üzerine sürecin başladığını söyledi. Bunun üzerine sondaj çalışmaları gerçekleştirilerek, konuya ilişkin uzman raporu, bilgi ve belgelerin koruma kuruluna iletildiğini anlatan Dokuz, şunları söyledi: \"Sondaj çalışmalarının tüm parsel yüzeylerini kapsayacak şekilde müdürlüğümüz denetiminde genişletilerek, çalışma sonrasında hazırlanacak kapsamlı rapor, bilgi, belge, fotoğraflar ve çalışma sonucuna ilişkin rölövenin koruma kuruluna iletilmesine karar verildi. Bu karar kapsamında, söz konusu sondaj genişletme çalışmalarına müdürlüğümüz denetiminde 11 Aralık Pazartesi günü başlandı. Gerek daha önce yapılan sondajlarda ve gerekse yapılan genişletme çalışmalarında ortaya çıkan yapı temel izleri ve buluntular birlikte değerlendirildi. Buradaki yapılaşmayı, 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ikinci yarısının başlarına tarihlendirmek mümkün. Çıkan buluntular arasında Çanakkale seramikleri, geç dönem Osmanlı sikkeleri bulunuyor.\" İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü denetiminde devam eden sondaj çalışmalarının bu hafta sonu bitirilmesi planlanırken, uzmanlarca hazırlanacak rapor, bilgi ve belgeler koruma kuruluna sunulacak. Bu doğrultuda, mülkiyet sahibinin parsellerin birleştilmesi ve projeyi açıklığa kavuşturacak plan (avan proje) için yaptığı müracaat değerlendirilecek.