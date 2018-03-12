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(Görüntülü Haber) 'Şehrim 2023 Otobüsü' Van'da

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nca başlatılan proje kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanan 'Şehrim 2023 Otobüsü', Van'a getirildi

12 Mart 2018 20:54

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı\'nca başlatılan proje kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanan \'Şehrim 2023 Otobüsü\', Van\'a getirildi. AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı\'nca hayata geçirilen \'Şehrim 2023\' projesi kapsamında hazırlanan otobüslerden biri, Van\'a getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanan otobüs, kent merkezindeki Beşyol Meydanı\'na çekildi. Vanlılar, otobüse yoğun ilgi gösterdi. Görevliler tarafından merak edip, meydana gelenlerden kentin sorunları ile 2023\'ten beklentilerini yazmaları istendi. Otobüsün yanında form doldurup, görevlilere teslim eden bir kent sakini, \"Van, Doğu\'nun incisi ve en güzel şehirlerinden biri. Hızla gelişen şehrimizin geleceğe dair beklentileri çok. Bunlar sırasıyla eğitim, sağlık ve ulaşım. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı\'mız tarafından uğurlanan bu otobüsün, ilimize gelmesini önemsiyoruz. Umarım, burada dile getirdiğimiz beklentilerimiz, 2023 yılına girmeden yerine getirilir ve ilimizin daha da kalkınmasına vesile olur\" diye konuştu.

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