(Görüntülü Haber) Şehitlikte alkol alan 3 kişi CHP'den ihraç edildi

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP\'nin Çanakkale\'deki Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Kocadere kamp alanında yapılan Adalet Kurultayı\'nda alkollü içki içildiğine yönelik fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından \'Kimin ne içtiğinde değiliz, ama hiç olmazsa mekanın hatırası için şehitlikte yapmasaydınız. Ayıptır, yazıktır?\' notuyla paylaşmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise alkol aldıklarını belirledikleri parti üyesi 3 kişinin, bir daha geri alınmamak üzere kamp alanından çıkarıldıklarını ve partiden ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Twitter hesabından olaya ilişkin resim ve videoları da ekleyerek yaptığı, \'Kimin ne içtiğinde değiliz, ama hiç olmazsa mekanın hatırası için şehitlikte yapmasaydınız. Ayıptır, yazıktır\' açıklaması yaptı. Dün (Pazar) ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, \'Kurultayı karalama peşindeler\' şeklinde tepki gösterip, Turan\'ı Kurultay\'a davet etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Çan İlçe Kongresi\'nden Tezcan\'ın açıklamasına yanıt verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, \"CHP\'nin Sayın Sözcüsü Bülent Tezcan açıklama yaptı. Dedi ki; \'Bülent Turan gelsin, buradan izlesin ne var görsün\' dedi. \'Bu görüntüler buradan mı değil mi belli değil\' dedi. Şimdi ben de söylüyorum. Bizim Şehit Necmettin Öğretmenimizin katillerine kol kanat gerenler ve onlarla yürüyenlerden alacak dersimiz hiç yok. Şehit Kaymakamımızın katillerinin kollarına girenlerle yol yürüyecek, onları görecek halimiz yok. Ama şunu söyleyeyim, o görüntüler oradan mı, değil mi, inceleyip baktık. Şakayla karışık söylüyorum. Fotoğraflarda ayranlar da var. Ayranlar Sarıyer Belediyesi\'nin ayranları, oraya getirenler onlar. Masalar ortak masalar, hepsinin masaları. Arkada kendi kurdukları çadırları var. Hepsi gözüküyor. Videolardaki konuşmalarda o törenler anlatılıyor. Yetmedi, Alan Başkanlığı da bugün \'sözleşmeye uyun, yanlış yapmayın\' diye ihtarname gönderdi\" dedi. ALAN BAŞKANLIĞI\'NDAN CHP GENEL MERKEZİ\'NE TEBLİGAT Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ise alanda alkol alındığı iddiaları üzerine harekete geçti. Basında yer alan haberler üzerine CHP\'li yetkililere resmi bir tebligatta bulunan Alan Başkanlığı yazısında yasa gereği alanda alkollü içki tüketiminin yasak olduğunu, 25 Ağustos\'ta CHP yetkilileriyle de konuyla ilgili protokol imzalandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi: \"Ayrıca alkol tüketimlerine yönelik Tarihi Alan sınırları içerisinde ve kamp alanında, Tarihi Alan\'ın kuralları, hassasiyetleri ve önemi göz önünde bulundurularak daha duyarlı olunması ve alkol tüketiminde bulunanların Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerince tespit edilerek kanuni işlem yapılmak üzere Başkanlığımıza bildirilmesi hususu ile ilgili resmi yazı yazılarak Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine tebliğ edilmiştir.\" TEZCAN\'DAN BUGÜN 3 İHRAÇ AÇIKLAMASI CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün yaptığı yazılı açıklamada ise Kocadere Kamp Alanı\'nda, alkol aldıklarını belirledikleri parti üyesi 3 kişinin, bir daha geri alınmamak üzere kamp alanından çıkarıldıklarını ve partiden ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. CHP\'li Tezcan\'ın açıklamasında, kampa başlamadan önce 12 madde halinde kamp kurallarının tespit edildiğini, açıklandığını ve kurultay broşürüne de yazıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: \"Bu kuralların birinci maddesi \'Adalet Kurultayı, Çanakkale Savaşları\'nın geçtiği bölgede yapılacaktır. Burada yapacağımız bütün faaliyetlerimiz aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmalıdır\' şeklindedir. Günde yaklaşık 30 bin kişinin katılım sağladığı kurultayımızda bütün katılımcılar bu ruha uygun, şehitlerimize saygılı, adalet kurultayına yakışır tutum ve davranış içinde olmaya azami özen göstermiştir. Buna rağmen bazı sosyal medya paylaşımları ve yayın organlarında, kamp alanında alkol alındığına ilişkin haberler yayınlanması üzerine tarafımızdan derhal araştırma yapılmış ve kendini bilmez birkaç kişinin, kamp alanının ana konaklama bölgesinin dışında alkol aldığı akşam saatlerinde tespit edilmiştir. Alkol aldığı tespit edilen bu üç kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, bir daha girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır. Öte yandan bu kişilerin isimleri yarın itibarıyla yetkili kurumlara bildirilecektir. Kendini bilmez birkaç kişinin, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırası ve adalet kurultayının ruhuna tamamen aykırı bu davranışı kuşkusuz bin bir emek, güçlük ve fedakarlıkla kurultaya katılan binlerce vatandaşımızı ve bizleri derinden yaralamıştır. Bütün dikkat ve çabalarımıza karşın ortaya çıkan bu olay nedeniyle üzüntümüzü ifade ederken, bugüne kadar sürdürdüğümüz hassasiyetin bundan sonra da artarak devam edeceğini ve Çanakkale ruhuyla örtüşmeyen bu tür ahlak dışı davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi aziz milletimizle paylaşırız.\"