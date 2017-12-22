(Görüntülü Haber) Şehitleri anma programında duygusal anlar

Fatih YILMAZ/PAZAR (Tokat), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde 2015 yılında PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Özel Harekat Polisi Atilla Güneş ve geçen yıl şehit düşen Uzman Çavuş Osman Ateş için Tokat’ın Pazar ilçesinde anma programı düzenlendi. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı.



Şırnak\'ın Cizre ilçesinde 2015 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA’da şehit düşen Özel Harekat Polisi Atilla Güneş (43) ile Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde 2016 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Osman Ateş (27) için memleketi Tokat\'ın Pazar ilçesinde mevlit okutuldu. Cuma namazına müteakiben bir düğün salonunda düzenlenen programa şehitlerin öz geçmişleri slayt olarak gösterildi. Bu sırada şehit Atilla Güneş’in eşi Sibel Güneş, Doğan Güneş’in (11) ellerini sımsıkı tutarak gözyaşları içinde slaytı izledi. Düzenlenen programa Tokat Valisi Ömer Toraman, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok\'un eşi Gülhan Altınok, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Milliyetçi Harekat Partisi İl Başkanı Onur Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feramuz Şahin ve vatandaşlar katıldı.



\'BABAMI ÇOK ÖZLÜYORUM\'



Mevlit programı sonrasında, Pazar ilçesine bağlı Menteşe köyünde bulunan Şehit Polis Memuru Atilla Güneş\'in kabrine giden Sibel Güneş burada oğlu Doğan Güneş ile birlikte dua etti. Doğan Güneş özel harekat beresi takarak selam verdi. Babasını çok özlediğini söyleyen Güneş, \'\'Babamı çok özlüyorum ama bu vatan için şehitlik mertebesine erdi. Şehadet şerbetini içti ve cennete uğurladık. O çok kahraman biriydi. Teröristleri öldürmek için, bizim yaşamamız için savaştı. Onu çok seviyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Bugün çok duygusal anlar yaşandı. Babamın resimlerini gördükçe ben çok mutlu oluyorum. Babamı hatırlıyorum. Babamı özlüyorum\'\' dedi.



Şehit Güneş’in eşi Sibel Güneş 2 yıl önceki duyguları tekrar yaşadığını belirterek, \'\'Allah devletimden ve devletimin büyüklerinden razı olsun\'\' diye konuştu. Anne Sibel Güneş büyük oğlu Alper\'in ise eğitiminden dolayı mevlit programına katılamadığını söyledi.