(Görüntülü Haber) Şehitler Makamı'nda duruşmaya çağrı

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul (DHA) Şehit yakınlarının kurduğu 15 Temmuz Şehitler Derneği üyeleri Nakkaştepe\'deki Şehitler Makamı\'nda basın açıklaması yaptı. Dernek üyeleri, herkesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylardan sorumlu darbeci askerlerin yargılanacağı duruşmaya çağırdı. DURUŞMALARA ÇAĞRI 15 Temmuz darbe girişi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaşananlara ilişkin 135\'i tutuklu 143 askerin yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Ekim\'de Silivri Cezaevi\'nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek. Duruşma öncesi 15 Temmuz Derneği üyeleri, Şehitler Makamı anıtında bir araya geldi. Şehit yakınları adına yapılan açıklamayı 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik okudu. Açıklamada, \"15 Temmuz şehitler köprüsünde kalkışmanın ilk dakikalarından itibaren ölüm kusmaya başlayan teröristler, 9 Ekim Pazartesiden itibaren adalet huzurunda hesap vermeye başlayacaklar. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi kalbimizde ve zihnimizde, mukadderatımızdan başka bir düşünce olmaksızın yollara düşerek bu satılık maşaların karşısına dikilmişsek, pazartesiden itibaren de Silivri\'deki duruşma salonunda da yerimizi alacağız ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir parti, düşünce, inanç farkı gözetmeksizin, herkese ulaşmaya çalışarak vatandaşlarımızı duruşma salonlarına çağırıyoruz. Bu vesileyle siyasetçilerimizi. STK\'larımızı, basınımızı, bir nefis muhasebesine davet ediyoruz\" denildi. Açıklamanın ardından şehitler için dua okundu . 34 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU 1052 sayfalık iddianamesi bulunan davada aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere 135\'i tutuklu 143 kişi yargılanacak. Mahkeme duruşmalara 10, 11 ve 12 Ekim\'de de devam edecek.Darbe girişimi sırasında, o zamanki adıyla Boğaziçi köprüsünde aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da bulunduğu 34 kişinin şehit olmuştu.