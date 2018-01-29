(Görüntülü Haber) Şehitler için mevlit

Tolunay DUMAN TARSUS(Mersin),(DHA) MERSİN\'in Tarsus ilçesinde yemek sektöründe faaliyet gösteren bir kişi şehitler için mevlit okutup 500 kişiye döner ikramında bulundu. İşadamı Ahmet Tınak (52) Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan işyerinde şehitler için mevlit okutup ardından güvenlik güçlerine ve vatandaşlarda 500 kişilik döneri ücretsiz olarak dağıttı. Mevlide Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan, polisler ve vatandaşlar katıldı. Vatan topraklarını savunurken şehit olan ve TSK\'nin Suriye topraklarında Afrin\'e yönelik başlattığı operasyonda şehit olan askerler için mevlit okuttuğunu belirten Ahmet Tınak, Bu günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ordumuzun morale ihtiyacı var, amacımız hem onlara moral kaynağı olmak hem de şehitlerimize buradan bir Fatiha göndermektir, bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim dedi. Yenilen yemeğin ardından yapılan dualar şehirlere ve teröristler ile mücadele tüm güvenlik güçlerine armağan edildi.