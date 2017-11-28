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(Görüntülü Haber) Şehit Yüzbaşı Ali Alkan anısına köy okulunda kütüphane açıldı

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık Jandarma Karakolu'na 22 Ağustos 2015'te düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan anısına, Osmaniye'nin Bahçe İlçesine bağlı Nohut Köyü İlköğretim okulunda kütüphane

28 Kasım 2017 20:08

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık Jandarma Karakolu\'na 22 Ağustos 2015\'te düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan anısına, Osmaniye\'nin Bahçe İlçesine bağlı Nohut Köyü İlköğretim okulunda kütüphane açıldı. Şehit olan kardeşinin cenazesinde gösterdiği tepkiyle gündeme gelen ve KHK ile TSK\'dan ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, kütüphaneyi ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine de katılan Alkan, Şehit kardeşim Yüzbaşı Ali Alkan\'ın adını yaşatmak için Bahçe İlçemize bağlı Nohut Köyündeki İlköğretim Okulu\'nda kütüphane kurulmuştur. Gönüllülerden oluşan \'Şehit Kütüphaneleri Platformu\' tarafından yapılmıştır burası. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum.Burada ki kitapları okuyarak yetişen geleceğimizin yıldızları bu gençler, inşallah bu vatanı korumak için elinden geleni yapar ve yeri geldiğinde canını esirgemeyen şehitlerin izinden gideceklerdir dedi.Şehit kardeşlerinin adını yaşatmak için \'Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı\' kurduklarını belirten ağabey Alkan, Vakıf kuruluşumuz bir ay kadar oldu. Bizde bu kapsamda elimizden geldiğince bir kitap bağışı başlattık. Bununla ilgili sehitalialkan.org adlı sitede duyurumuzda mevcuttur ve iletişim bilgilerimiz bulunmaktadır. Oradan topladığımız kitapları öncelikli olarak Nohut Köyü\'nün kütüphanesine getirip, daha da genişletmek için çalışacağız diye konuştu.

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