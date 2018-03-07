(Görüntülü Haber) Şehit yakınları ve gaziler Mehmetçiğe destek için sınıra gitti

Osmaniye Şehit yakınları ve gaziler Mehmetçiğe destek için sınıra gitti-HD Haber-Kamera:Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)Şehit yakınları ve gaziler Mehmetçiğe destek için sınıra gitti OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde şehit yakınları ve gaziler Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Afrin\'de savaşan Mehmetçiklere destek vermek için Hatay\'ın Hassa ilçesine gitti. Kadirli Belediyesi tarafından hazırlanan otobüs ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kadirli Şubesi üyesi Şehit yakınları ve Gaziler Hatay\'ın Hassa ilçesine uğurlandı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri derneği Kadirli Şube Başkanı Gazi Tayfun Çiftçi, \"Mehmetçiklerimize destek olmak için \'Kurşun yok, Yürek var\' sloganı ile çocukları Güneydoğu\'da şehit olmuş aileler ve gazilerimizle birlikte Zeytin Dalı harekatına katılan güvenlik güçlerimize manevi destek olmak için yola çıkıyoruz. Kurşun yok yürek var. Biz Mehmetçilerimizle beraberiz. Devletimizin yanındayız\" dedi. Şehit Annesi Nuriye Demirci ise \" Hatay\'a askerlerimize destek olmaya gidiyoruz. Allah Yar ve yardımcıları olsun. Onlar için dua ediyoruz. Allah\'ım onları korusun\" dedi. Kafileyi Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat birlikte uğurladı.