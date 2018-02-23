T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şehit yakınları Reyhanlı saldırısının karar duruşması için Ankara'ya gitti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen bombalı saldırılara ilişkin davanın yarın Ankara'da gerçekleşecek duruşmasına katılmak için yola çıkan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, sanıkl

23 Şubat 2018 01:59

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013\'te gerçekleşen bombalı saldırılara ilişkin davanın yarın Ankara\'da gerçekleşecek duruşmasına katılmak için yola çıkan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, sanıkların en ağır cezayı almalarını beklediklerini söyledi.

PTT ve belediye binası yakınlarında iki ayrı araçla gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 52 kişinin yakınlarıyla Ankara\'ya gitmek için yola çıkan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, davanın Ankara\'da gerçekleşecek 17\'nci duruşmasında karara bağlanacağını söyledi. Şehit aileleri olarak Ankara 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki son duruşmada sanıkların en ağır cezayı almalarını beklediklerini belirten Tuna, \"İnşallah güzel bir kararla Reyhanlı’ya döneceğiz” dedi.

\'HİÇ BİR ANNENİN YÜREĞİ YANMASIN\'

Belediye binası yanındaki patlamada kızı Fatma Nur ile ablası Nadire Kuvvet’i kaybeden Hatice Erboz, \"Yavrusunu şehit vermiş bir anne olarak hepimiz acılı günler geçirdik. Yarınki duruşma için Ankara’ya gidiyoruz. Gereken cezalar verilecektir. Türk adaletine güveniyoruz. Allah hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın. Hiçbir annenin yüreği yanmasın” dedi. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği ve tüm vatandaşlar olarak \'Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini belirten Erboz, “Mehmetçiklerimiz Afrin’deki görevlerini tamamlayıp zaferle gelecekler. Allah Mehmetçiğimize güç ve kuvvet versin. Geldiklerinde biz de onları Türk bayrağı ile karşılayacağız” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI Hatay DHA HATAYın ReyhanlıMayısAnkaraMayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet TunaPTTAğır Ceza MahkemesiTunaReyhanlıyaBİR ANNENİN YÜREĞİ YANMASINFatma NurNadire KuvvetiHatice ErbozYarınki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24