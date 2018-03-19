(Görüntülü Haber) Şehit yakını, gazi ve engelliler için diş kliniği açıldı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde, şehit yakını, gazi ve engellilerin randevu almadan muayene olabilecekleri klinik hizmete açıldı. Resmi açılışı bugün yapılan kliniğin Türkiye’de ilk olduğu belirtildi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde, sadece şehit yakını, gazi ve engellilerin tedavi göreceği klinik hizmete açıldı. Klinikte 1 doktor, 1 hemşire, 1 protez teknisyeni ve 1 temizlik personelinin görev yaptığı; hasta kabule başlanan 1 Şubat\'tan bugüne kadar 22’si şehit yakını olmak üzere toplam 170 kişinin muayene edildiği kaydedildi. Randevu almadan ve sıra beklemeden diş kontrollerini yapan şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu tür uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılmasını istedi. \'TÜRKİYE’DE BİR İLK’ Türkiye’de ilk kez böyle bir kliniğin hizmete açıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Yrd.Doç.Dr. Muhammet Ali Oruç, \"Kliniğimizde hasta almaya başlandı ama bugün resmi açılışını yaptık. Bizim buradaki amacımız şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve engelli hastalarımıza randevu almadan kolaylıkla ulaşabilecekleri, geldikleri zaman sorunlarının çözülebilecekleri bir poliklinik ortamı oluşturmaktı. Buradaki hekimlerimiz sürekli bunlara bakacaklar. Dolayısıyla şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engellilerimiz istedikleri anda buraya gelip muayenelerini olacaklar. Tekrar geldiklerinde ‘hangi doktora muayene oldum’ diye bir dertleri olmayacak. Bu anlamda çok güzel bir çalışma oldu\" dedi. Yrd.Doç.Dr. Oruç, \"Ben Kasım 2017 tarihinde Samsun’a geldim. Bundan sonraki yaptığımız idari çalışmalarda buradaki yönetimimiz, ildeki yönetimimiz her şeyin planlamasını yaptık. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde yeni bir yönetim belirledik. Bu yönetim de elinden geldiğince çok hızlı çalışarak böyle bir polikliniği hayata geçirdiler. Bundan sonra da Atakum’daki semt polikliniğimizde de bu uygulamanın aynısını yapmayı hedefliyoruz\" diye konuştu. \'EN BÜYÜK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ\' En büyük hayali olan şehit yakınları, gaziler ve engellilere yönelik bir kliniğini açtıklarını belirten Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzman Dt. Ali Çağhan Ovalı ise \"1 Şubat 2018 tarihinden itibaren hasta almaya başladığımız şehit yakınları, gaziler ve engelliler kliniğimiz hepimize hayırlı olsun. Bugün İl Sağlık Müdürlüğümüzün de katkılarıyla açılışını yaptık. Bu kliniği açmak benim en büyük hayalimdi. Yöneticiliğimin birinci ayında da böyle bir kliniği hizmete geçirdik. Randevunun olmayacağı, şehit yakınlarımızı, engellilerimizi ve gazilerimizi sıralardan kurtaracağımız ve iyi hekimlerimizin olduğu bir klinik açtık. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren toplamda 170 hastamıza hizmet verdik. Bunların 148\'i engelli, 22\'si de şehit yakını hastalarımızdır. Şehit yakını, engelli ve gazilerimizi hastanemize davet ediyoruz\" ifadelerini kullandı.