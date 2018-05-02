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(Görüntülü Haber) Şehit ve gaziler derneği yararına kermes

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği yararına kermes düzenlendi

02 Mayıs 2018 19:24

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği yararına kermes düzenlendi. Sandıklı\'da faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumu tarafından düzenlenen kermese Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İlçe Temsilcisi Yusuf Akin, malul gazi İsmail Kumartaşlı, Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç, özel eğitim kurumunun müdürü Hasan Hüseyin Baykal, Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in babası Salih, annesi Cennet ve eşi Zeliha Çetin ile veli ve öğrenciler katıldı. Kermeste veliler öğrencilerle hazırladıkları bükme, börek, yaş ve kuru pasta çeşidi gibi birçok ürünün satışını yaptı. Kermesten elde edilen gelirin Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği\'ne bağışlanacağı belirtildi. Kurum Müdürü Hasan Hüseyin Baykal, Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geçen yıl LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı adına düzenlediğimiz kermesimizin bu yıl ikincisini Şehit ve Gaziler Derneği yararına düzenledik. Nasip olursa kermesimizin gelirini derneğimize bağışlayacağız. Amacımız ülkemiz için canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize destek olabilmek. Bu kermesimizde velilerimiz öğrencilerimizin de katkıları ile hazırladıkları ürünleri diğer veli ve öğrencilerimize satış yapacak. Gelir de derneğimize bağışlanacak. Kermesi düzenleyen velilerimize, öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum emeklerine sağlık dedi. Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç da Devletimiz bize gazilik unvanı verdi, çok mutluyum, gururluyum. Sayın müdürüm de bizleri düşünerek böyle bir etkinlik yapması bizleri ayrı mutlu etti. Çok teşekkür ederim diye konuştu.

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