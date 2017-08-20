(Görüntülü Haber) Şehit ve Gazi çocuklarının bayramlık sevinci

İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ Belediyesi her bayram öncesi olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü. Şehit ve gazi çocukları başta olmak üzere toplamda 6 bin yetim ve öksüz çocuğa bayramlıkları hediye edildi. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve eşi Ayşe Çelikbilek, katılan konuklar, belediye birim müdürleri ve başkan danışmanları da Beykoz Belediyesi Sosyal Market’i ziyaret ederek ailelerin ve çocukların bayramlık sevincine ortak oldu. ÇOCUKLAR BAYRAMLIK KIYAFETLERİNİ KENDİLERİ SEÇTİ Bayramlıklarını almaya aileleriyle birlikte gelen çocuklar ayakkabıdan pantolona, etekten tişörte kadar rengârenk giysilerle donatılan mağazada gönüllerine göre bayramlık giysilerini seçti. \"BEYKOZLU ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ\" Çocukların yüzlerinin gülmesiyle mutluluğunu cümlelere döken Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Çocuklar ve biz mutluyuz, bayrama kadar aşağı yukarı 5 bin çocuğumuzu giydireceğiz. Bugün ilk etapta 3 tane gazi ve şehit çocuğumuzu giydiriyoruz. Onlar gördüğünüz gibi kıyafetlerini kendileri seçiyorlar. Gayet güzel kıyafetler var çok hoşuma gitti. Ve onlara gelince bayramı sevincini daha iyi anlamış oluyorum. Çocukların mutluluğunu gördükçe insan çok daha fazla seviniyor’ diyerek cümlesini sonlandırdı.