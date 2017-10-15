(Görüntülü Haber) Şehit ve gazi çocuklarına motosikletle şehir turu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi çocukları motosiklet turu yaptı. Kocasinan Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocuklarına moral olması açısından Kocasinan Belediyesi ve ayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu tarafından ortak motosiklet gezisi düzenlendi. Motosikletlerle kenti gezdirilen çocuklar eğlenme imkanı buldu. Etkinlikle ilgili konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, şöyle dedi: \"Bugün güzel bir etkinlik için buradayız. Pars motor grubumuz ve Kocasinan Belediyemizin işbirliğinde \'Şehitlerimizi unutmayalım, unutturmayalım\' adı altında güzel bir etkinlik düzenlemişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün şehit ve gazi çocuklarını motorları ile gezdirecekler. Bu etkinliklerin daha büyük kapsamlı olmasını diliyoruz. Toplumumuza güzel bir etkinlik örneği oldu.\" Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu Başkanı Gökhan Ramazanoğulları ise, \"Bizi başka hiçbir etkinlikte göremezsiniz. Biz sadece şehit aileleri ve çocukları için varız. Pars Chopper, Şehitler Derneği başkanımızın yaptığı projelerin arkasındadır. Bizim için mühim olan çocuklarımızın gülmesi ve mutlu olması. Onların bize verdiklerini düşünürsek biz onlara başka ne verebiliriz ki? Bizim yaptığımız hiçbir şey diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.