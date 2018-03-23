(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Tolga YANIK KONYA (DHA) BİTLİS\'te, Sehi Ormanları bölgesindeki operasyon sırasında, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar\'ın (36) cenazesi memleketi Konya\'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Deştiğin Mahallesi\'nde toprağa verildi. Şehit Çakar\'ın cenazesi, okuduğu Deştiğin İlkokulu önünden geçerken, ellerinde Türk bayrakları olan öğrenciler tarafından karşılandı. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı\'nca, Sehi Ormanları bölgesine düzenlenen operasyonda, daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan 15 yıllık uzman çavuş, Şükrü Çakar\'ın cenazesi, memleketi Doğanhisar ilçesinin Deştiğin Mahallesi\'ne getirildi. Şehidin cenazesi helallik alınmak için baba evine götürüldüğü sırada, okuduğu Deştiğin İlkokulu\'nun önünden geçti. Okul önünde bekleyen öğrencilerde ellerinde Türk bayrağı ile şehidin cenazesine karşıladı. Şehidin baba evinin bulunduğu sokakta dev bir Türk bayrağı ve şehidin resminin bulunduğu \'Milletimizin başı sağ olsun\' yazılı poster dikkat çekti. Burada annesi Abdullah, annesi Emine Çakar, eşi Halise, astsubay kardeşleri Mustafa ve Uğur Çakar, şehit Çakar ile helalleşti. Şehit Çakar\'ın cenazesi alınan helalliğin ardın dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında şehit Çakar\'ın babası Abdullah ve astsubay kardeşleri Mustafa ve Uğur Çakar yan yana saf tuttu. Şehit Çakar\'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.