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(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş Ekiz'i son yolculuğuna 10 bin kişi uğurlandı

İbrahim EMÜL/HATAY (Erzin), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in (27) cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilç

11 Şubat 2018 19:42

İbrahim EMÜL/HATAY (Erzin), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz\'in (27) cenazesi, memleketi Hatay\'ın Erzin ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş Ekiz\'in naaşı ilk olarak baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi\'ne getirildi. Burada helallik alınırken, şehit oğlu Ekiz\'in Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar ve 4 yıllık uzman çavuş olan Şehit Ekiz\'in cenazesi, daha sonra törenin yapıldığı Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı\'na götürüldü.

Cenaze törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, 39\'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, ilçedeki asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. 

KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ

Hatay\'ın Zeytin Dalı Harekatı\'nda verdiği 4\'üncü şehit olan Ekiz\'in ablası Gülşah Ekiz\'in Eskişehir\'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz\'in de 2010 yılında İstanbul Halkalı\'daki servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğu belirtildi. 

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