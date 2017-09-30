(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş Acar'ın 13 yaşındaki kızı gözyaşlarına boğuldu

Samsun Şehit Uzman Çavuş Acar\'ın 13 yaşındaki kızı gözyaşlarına boğuldu Şehit Uzman Çavuş Acar\'ın 13 yaşındaki kızı gözyaşlarına boğuldu TÜRKİYE - Irak sınır hattının Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde PKK\'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği roketli saldırıda şehit olan uzman çavuş 41 yaşındaki Yahya Acar\'ın kızı 13 yaşındaki İlkim Acar, ?Babacım senin intikamını alacağım.Benim babam güçlüydü onları öldürürdü. Bırakın beni babama gideceğim? diyerek gözyaşı döktü. Türkiye - Irak sınır hattının Çukurca İlçesi\'nin karşısında yer alan Kuzey Irak\'ın Kanimasi bölgesinde PKK\'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği roketli saldırıda şehit olan uzman çavuş Yahya Acar\'ın Türk bayrağına sarılı naaşı helallik için Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak baba ocağı olan Mısmılağaç Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Hellalik öncesi babasının tabutuna koşan kızı İklim Acar, ?Babacım senin intikamını alacağım.Hepsini geberteceğim. Benim babam güçlüydü onları öldürürdü. Bırakın beni babama gideceğim? diyerek gözyaşı döktü.Gözü yaşlı kızı askeri personel ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Eşi Mevlüde ve babası Aslan Acar, gözyaşlarına boğuldu. Helallik sonrasında şehidin naaşı cenaze töreni için ilçe merkezinde bulunan Kevser Camii?ne götürüldü. Görüntü Dökümü : ----------------------- - Evinin önünden helallik alınması -Yakınlarından detay - Ailesinden detay (SÜRE : 2.36 - 83.38 MB) Haber-Kamera : Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ-Abdurrahman ALTUN/HAVZA, (Samsun), (Tür: Yurt)