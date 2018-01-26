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(Görüntülü Haber) Şehit torununa bakmaya doyamadı

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da şehit aileleri için düzenlenen 'Devlet Övünç Madalya' töreninde, şehit jandarma uzman çavuş Serdar Denizer'in dedesi Celal Denizer (85), sahneye çıktığında, torununun fotoğrafına bakmaya doyamadı

26 Ocak 2018 21:52

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da şehit aileleri için düzenlenen \'Devlet Övünç Madalya\' töreninde, şehit jandarma uzman çavuş Serdar Denizer\'in dedesi Celal Denizer (85), sahneye çıktığında, torununun fotoğrafına bakmaya doyamadı. Madalyayı şehidin ailesiyle birlikte alan dede Denizer\'in bu bakışları, duygulu anlar yaşattı. Manisa Valiliği tarafından düzenlenen \'Devlet Övünç Madalya Töreni\'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına il genelindeki 10 şehit ailesine madalyaları takdim edildi. Bir otelde düzenlenen törene; Vali Mustafa Hakan Güvençer, Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, kurum ve daire müdürleri, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcileri katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından şehitler için Kuran\'ı Kerim okutuldu. Ardından madalya verilecek olan şehitlerin kısa özgeçmişleri, sinevizyon eşliğinde okundu. Bu sırada şehit aileleri ve yakınları oturdukları yerden çocuklarının isimlerini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Törende konuşan Vali Güvençer, vatan için canını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, \"Türk milleti; şehitleriyle beraber, dünyadaki en kıymetli varlıklarını tereddütsüzce ve asla isyana düşmeden tam bir iman ve teslimiyet abidesi olarak makamına uğurlayan anne, baba, çocuklara ve eşlere şükran, minnet borçludur\" diye konuştu. CELAL DEDE DUYGULANDIRDI Konuşmanın ardından Vali Güvençer, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 10 şehit ailesi ve yakınına \'Devlet Övünç Madalyaları\'nı takdim etti. Törende, 23 Aralık 2015\'te, Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde, \'Bayrak 12 Operasyonu\'nda bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Serdar Denizer\'in, Devlet Övünç Madalyası\'nı almak için ailesiyle birlikte sahneye çıkan dedesi Celal Deniz, duygulu anlar yaşattı. Celal Denizer, sahneden inene kadar, sinevizyona yansıtılan torunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Törende daha sonra şehit yakınları tek tek sahneye çıkarak Vali Güvençer\'in elinden Devlet Övünç Madalyalarını gözyaşları içerisinde aldı. Tören şehit yakınları ve protokol üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

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