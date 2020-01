(Görüntülü Haber) Şehit savcının eşi Cihan Uzun: 5 yıldır bu günü bekliyorduk

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - TUNCELİ\'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı Murat Uzun\'u şehit eden teröristin yakalandığını öğrenen eşi Cihan Uzun, \"Bir nebze olsun kalbim soğudu, bir nebze olsun içim rahatladı. 5 yıldır biz bu günü bekliyorduk. 5 yılım bayram etmeden yasla geçti. Bundan sonra benim bayramım şimdi başladı\" dedi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı\'nın operasyonunda yaralanan teröristlerden birinin 19 Eylül 2012 tarihinde Tunceli\'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı 34 yaşındaki Murat Uzun\'u lojman binası girişinde silahlı saldırıda şehit eden \'Azad Cüngüş\' kod adlı terörist olduğunun belirlenmesi, şehit savcının Samsun\'da yaşayan eşi 38 yaşındaki Cihan Uzun ile çocukları 10 yaşındaki Emir Kaan ve 5 yaşındaki Hakan Taner\'i sevince boğdu. Eşini şehit eden teröristin yakalandığı haberini telefonla öğrendiğini belirten Samsun\'da İl Sağlık Müdürlüğü\'nde görev yapan hemşire Cihan Uzun şunları söyledi: \"Haberi öğrendiğimde çok sevindik ve duygulandım. Bir nebze olsun kalbim soğudu, bir nebze olsun içim rahatladı. 5 yıldır biz bu günü bekliyorduk. 5 yılım bayram etmeden yasla geçti. Bundan sonra benim bayramım şimdi başladı. Eşim şehit olduğunda dönemin devlet büyükleri bana \'Eşinin kanı yerde kalmayacak, faili meçhul olmayacak\' dediler. Bugün verilen bu söz tutulmuş oldu. Devletimiz eşimin katilini buldu ve getirdi. Ben hiç bir zaman ümidimi kesmedim. Devletime güvendim. İnşallah konuşur itiraf eder, olay tam olarak ortaya çıkar. Nereden destek bularak bunu yaptı, bağlantıları ne, kimler yaptırdı hepsi ortaya çıkar.\" \"OĞLUM EMİR KAAN BENİ TESELLİ ETTİ\" Haberi öğrenen çocuklarının da çok mutlu olduğunu kaydeden Cihan Uzun sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ben öğrendiğimde ağlamaya başladım. Oğlum Emir Kaan yanıma geldi. Ona anlattığımda beni teselli etmeye başladı. \'Babamın arkadaşları babamın katilini yakaladılar anne ağlama. Ona en ağır cezayı verecekler. Ağlama anne şimdi sevinelim\' dedi. Çok şaşırdım. Evlatlarımın bu kadar her şeyin farkında olduklarını, bu kadar her şeyi içlerinde yaşadıklarını bilmiyordum. Onlar da her şeyin farkındalar. Bu günün ne kadar önemli bir gün olduğunu biliyorlar.\"