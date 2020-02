(Görüntülü Haber) Şehit savcı Mehmet Kiraz için adliyede anma programı düzenlendi

Baba Hakkı Kiraz, “Vallahi özlüyorum, unutmuyorum, hiçbir zaman unutamıyorum\" Haber: Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3\'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı\'nda anıldı. Anma programına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kiraz\'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile savcılar, hakimler ve adliye çalışanları katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Gül, “Binlerce yıl bu ülkede operasyonlar çekilmeye çalışıldı. Hala çekilmeye çalışıldığını, hala Türkiye\'yi diz çöktürmeye çalışan örgütlerin olduğunu görüyoruz. Ama onların da gördüğü bir şey var; ister Afrin\'de, ister bu ülkenin her bir tarafında asla Türkiye Cumhuriyeti bu terör örgütlerine boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Bugün ister yargı mensubu olsun, ister bürokraside olsun, ister Anadolu insanı olsun, memuruyla, siviliyle Türkiye Cumhuriyeti\'nin bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini, ay yıldızlı bayrağımızı asla yere düşürmeyeceğiz. Bunların birer kukla, birer proje terör örgütü olduğunun farkındayız. Bunların hem proje sahiplerini, hem kuklacıları, hem de kuklalarını yere sermeye Türkiye Cumhuriyeti muktedirdir\" dedi. “ALLAH BİR OĞLAN VERDİ AMA YERİ, ZAMANI GELDİĞİNDE ALDI\" Baba Hakkı Kiraz ise “Üçüncü senemizde dahi bizi ilk günkü gibi yalnız bırakmadınız. Hep yanımızda oldunuz. İnanın ben mahcubiyet duyuyorum. Çok zahmetler çekiyorsunuz, bizim için çok emek serf ediyorsunuz. Ancak bu da beni çok mutlu ediyor. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun. Her şeyin bir sonu vardır, ömrümüzün de bir sonu vardır. Biz buna iman etmişiz. Ecel tekdir, yatağında gitmişsin, trafik kazasından gitmişsin, neticede ecel tektir. Allah\'ın takdir ettiği şekilde olur. Biz buna da inanmışız. Vallahi özlüyorum, unutmuyorum, hiçbir zaman unutamıyorum. Her zaman yanımda, sağıma, soluma bakıyorum, elbiselerimde, yanımda, nefesimde. Ama bir bakıyorum bazen de yanımda yok. Fakat Allah sizlerden razı olsun hepiniz yanımızdasınız, bizi yalnız bırakmadınız. Size çok teşekkür ediyorum. Herkes çok iyi bilsin ki biz evladımızı çok seviyoruz. Fakat bunda şüphe yok ki biz vatanımızı, devletimizi ve milletimizi çok çok seviyoruz, demek ki oğlumuzdan daha çok seviyoruz. Allah bir oğlan verdi ama yeri, zamanı geldiğinde aldı. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Bizim vatanımız çok önemli\" şeklinde konuştu. ESAT KABAKLI SAHNE ALDI Hakkı Kiraz\'ın konuşmasının ardından Savcı Kiraz için dua okundu. Daha sonra türk halk müziği sanatçı Esat Kabaklı sahne alarak türküler söyledi. Programın sonunda Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Anaokulu öğrencileri \"şehit\" temalı bir gösteri düzenledi.