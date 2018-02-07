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(Görüntülü Haber) Şehit polisin ismi kütüphaneye verildi

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çiftlik İmam Hatip Ortaokuluna Şehit Polis Nurettin Tekin adına Z kütüphane kurulumu tamamlanarak öğrencilerin kullanımı için hizmete sunuldu

07 Şubat 2018 21:36

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çiftlik İmam Hatip Ortaokuluna Şehit Polis Nurettin Tekin adına Z kütüphane kurulumu tamamlanarak öğrencilerin kullanımı için hizmete sunuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde standartlarda oluşturulan Z kütüphanenin açılışına Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Çiftlik Kaymakamı Çağlar Partal, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel\'in yanısıra İlçe protokolü katıldı. Törende konuşan Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, \"Bu projede geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin sosyal kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak eğitim desteği vererek topluma faydalı bireyler olmasını sağlanması hedeflenmiştir. Gençlerimizin öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek verimli zaman geçirmelerini sağlamak, suç ortamından uzak tutmak geçmişimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürümeleri amaçlanmıştır\"dedi. Konuşmanın ardından Çiftlik İmam Hatip Ortaokuluna şehit polis Nurettin Tekin\'in adına yaptırılan z kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

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