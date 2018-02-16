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(Görüntülü Haber) Şehit Pilot Yüzbaşı Bal'ın babaevi Türk bayrakları ile donatıldı (2)

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- İZMİR'de, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan sabah saatlerinde havalandıktan kısa sonra düşen SF-260D askeri eğitim uçağında şehit olan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal'ın (37) olduğu acı haberi, Bursa'nın Ye

16 Şubat 2018 18:42

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- İZMİR\'de, Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan sabah saatlerinde havalandıktan kısa sonra düşen SF-260D askeri eğitim uçağında şehit olan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal\'ın (37) olduğu acı haberi, Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Evli ve 1 çocuk babası şehidin babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan bugün saat 10.26\'da, 2 pilot askerin bulunduğu SF-260D eğitim uçağı, tecrübe uçuşu için havalandı. Eğitim uçağı ile saat 10.49\'da radar irtibatı kesildi. Uçağın enkazına havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, uçaktaki 2 pilotun da şehit düştüğü belirlendi. ANNE VE BABAYA ŞEHİT HABERİ VERİLDİ Düşen eğitim uçağında bulunan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal\'ın şehit olduğu haberi, öğle saatlerinde Bursa\'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Cevriye Bal ve babası İsa Bal\'a, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Hakan Cirit tarafından verildi. Sağlık ekipleri eşliğinde verilen acı haberin ardından Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal\'ın babaevi Türk bayrakları ile donatıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesinin yarın Yenişehir\'de askeri törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

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