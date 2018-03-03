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(Görüntülü Haber) Şehit Ömer Sarı İzmir'de toprağa verildi

Haber Davut CAN -Kamera Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA)BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yaparken, birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşının tüfeğinin yanlışlıkla ateş almasıyla şehit olan Jandarma Er Ömer Sarı(21), İzmir'in Gaziemir ilçesinde düze

03 Mart 2018 19:17

Haber Davut CAN -Kamera Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA)BİNGÖL\'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yaparken, birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşının tüfeğinin yanlışlıkla ateş almasıyla şehit olan Jandarma Er Ömer Sarı(21), İzmir\'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bingöl\'ün Yayladere ilçesinde birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşının tüfeğinin yanlışlıkla ateş almasıyla şehit olan Jandarma Er Ömer Sarı\'nın cenazesi, bugün İzmir\'e getirildi. Bekâr olan şehit için önce, Buca ilçesinin Çamkule Mahallesi\'ndeki evlerinin önünde helallik alındı, dua edildi. Ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı, Gaziemir\'deki Gülhane Camii\'nde getirildi. Şehit Sarı için burada askeri tören düzenlendi. Törene şehidin ayakkabı imalatında çalışan babası işçi İlhami Sarı ve annesi ev kadını Nasife Sarı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, emekli Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Kalkan, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Musa Çam ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Nasife Sarı, tören öncesinde fenalaştı. Alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri, anne Sarı\'ya müdahale etti. Yakınları, şehidin Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Camideki törenin ardından Sarı\'nın tabutu top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından, askedi bando eşliğinde, şehit ailesiyle birlikte yürüyen vatandaşlar, Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganı attı, tekbir getirdi. Şehit Ömer Sarı, Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verildi.

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