(Görüntülü Haber) Şehit Ömer Halisdemir'in 2 boyutlu portresini yaptılar

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da heykeltıraş Cengiz Göğebakan (47), öğrencileriyle birlikte 90 gün süren rölyef- kabartma tekniğiyle, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir\'in 2 boyutlu portresini yaptı. Abdulkadir Eriş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi\'nde öğretmenlik yapan Cengiz Göğebakan, öğrencileriyle birlikte 3 ay önce 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin sembolü haline gelen şehit Ömer Halisdemir\'in, rölyef-kabartma tekniğiyle 2 boyutlu portresi için çalışma başlattı. Şehit Halisdemir\'i kil ile şekillendirildikten sonra polyester kalıp alınıp, polyester malzeme ile dökümü gerçekleştiren Göğebakan, öğrencileri ile birlikte 90 günlük çalışma sonucu Halisdemir\'in portresini tamamladı. Gece- gündüz demeden Halisdemir\'in 2 boyutlu portresini yapan Göğebakan, öğrencileriyle beraber karar verdiklerini belirterek, \"Okulumuzda böyle bir çalışmayı sergileyelim maksadıyla yola çıktı. Daha sonrasında ders bitim saatlerinin akabinde gece yarısına kadar öğrencilerimizle beraber çalıştık, ortaya çıkardık. Bu şuanda yapılan aşama kil ile modelaj aşaması ve bunda özel bir kil kullandık bunda. Bunun devamında kalıplama ve döküm aşamasına geçilecek. Ham hali özellikle değerli hali şuanda bu \'kil\' dediğimiz modelaj aşaması. Bunun üzerinde kalıplama aşaması olacak. Kalıcı bir kalıbına alacağız. Bizim burada amacımız malum 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir\'in ismi artık bu milletin şanlı tarihine şarapnel saplanmıştır. Kimsenin gücü onu oradan sökmeye yetmeyecektir. Meydanlarda birçok heykelini görüyoruz, sosyal medyadan da. Ancak iç mekanda çok sağlıklı bir çalışmaya rastlayamadık. Posterleri var ancak 3 boyutlunun etkisi yakınlaşmak amacıyla çok daha iyi olduğu için iç mekanlar için tasarladık bunu özellikle oralarda kullanılacak. Ömer Halisdemir\'in resmine bakarak portresini, muhtelif farklı fotoğraflarla şekillendirdik\" dedi. 12\'nci sınıf öğrencisi Ali İhsan, 3 aylık bir süreç olduğunu, hocalarının dediklerini yaptıklarını ifade ederek, \"Hocamızla birlikte yapıyoruz çoğunlukla. Hocamızın anlatımları yaparken ki konuşmaları sayesinde oluyor hepsi\" diye konuştu. Öğrencilerden Diyarbakırlı Amed Perçin de boş zamanlarında, ders saatlerinde hocalarının yardımıyla dedikleri yerlere yardım ettiklerini ifade ederek, \"Çok emeğimiz var bu kil çalışmasında. Bu kadar beklemiyorduk çok gerçekçi oldu. Güzel bir çalışmamız oldu. Heykel tamamen bittiğinde okulumuzda güzel bir şekilde güzel yerine asacağız. Bizim için güzel bir anısı var\" diye konuştu.