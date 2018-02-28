(Görüntülü Haber) Şehit Ömer Halisdemir Okulu Patani'de açıldı

ANKARA, (DHA) - TAYLAND Patani\'de 2yıl önceİHH İnsani Yardım Vakfı tarafından temeli atılan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir\'in adını taşıyan okulun açılışı gerçekleştirildi . Birşeyyap Gönüllü Hareketi ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın işbirliğiyle yapılan okul ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir’in adı Patani’de yaşatılacak. İHH İnsani Yardım Vakfı, imza attığı kalıcı eserlerle dünyada ihtiyaç sahibi insanlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Tayland’ın Patani bölgesinde Müslüman halkın eğitim ihtiyacını gidermek için Birşeyyap Gönülllü Hareketi ile birlikte inşa edilen Şehit Ömer Halisdemir Okulu. YETİMLER YENİ BİR OKULA KAVUŞTU Proje; Tayland’ın güneyindeki Patani’ye 52 km uzaklıktaki yoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Jala bölgesinde, yetim ve yoksul çocukların eğitim alabilecekleri iki katlı bir okul binasından oluşuyor. Şehit Ömer Halisdemir Okulu, 6 adet sınıf, bir adet kütüphane, bir adet laboratuvar, bir adet idari ofis ve bir adet öğretmenler odasından oluşuyor. Her sınıfta 40 öğrenciye hizmet edecek okuldan toplamda 240 öğrenci istifade edecek. Toplamda 656 metrekare inşa alanına sahip okul, geniş bahçesi ile yetim çocuklara daha iyi bir eğitim imkanı sunuyor. YENİ ÖMER HALİSDEMİR\'LER YETİŞECEK Okulda çocukların; entelektüel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişimini sağlayarak özgüven sahibi olmaları hedefleniyor. İslâm ahlakına ve toplumun geleceğine uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okul ile vatanını seven yeni Ömer Halisdemirler yetişecek. Şehit Ömer Halisdemir Okulu’nda yetimler ve ihtiyaç sahibi öğrenciler, fen ilimlerinin yanı sıra Kur’an eğitimi ile birlikte yetiştirilecek. Önümüzdeki ay itibariyle eğitime başlayacak okul ile bölgede yaşayan ve ihtiyaç sahibi yetim çocukların yüzü gülecek.