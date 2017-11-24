(Görüntülü Haber) Şehit öğretmenleri anan Kaymakam duygulandı

Ali LEYLAK ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına katılan Kaymakam Kadir Perçi, şehit öğretmenler ile 2011 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen kardeşini anarken duygulanıp gözyaşı döktü. Birecik\'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nebiye Enver Karaata Kültür Merkezi\'nde tören düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma için kürsüye çıkan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, tüm öğretmenlerin gününü kutladıktan sonra şehit öğretmenlere rahmet diledi. 2011 yılında Ladik Kaymakamı iken kızı Zehranur\'un 1\'inci yaş günü dolayısıyla Ordu\'nun Çaybaşı İlçesi\'nde oturan ailesini, Samsun\'a davet ettiği sırada trafik kazası geçirince yaşamını yitiren kardeşi Mehmet Perçi, annesi Emine Perçi ve babası Mustafa Perçi\'ye kürsüde rahmet dileyen Kaymakam Kadir Perçi gözyaşlarını tutamadı. Bir süre konuşmakta güçlük çekip gözyaşı döken Kaymakam Perçi\'ye salonda bulunanlar alkışlarıyla destek oldu. Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan etkinlikte Kaymakam Perçi konuşması şöyle sürdürdü Öğretmenlerimize, öğrencileriyle, çocuklarıyla sağlıklı mutlu gönüllerince bir hayat diliyorum. Emekli öğretmenlerimize emeklilik hayatın da başarılar diliyorum. Mevla\'m her şeyi gönüllerine göre versin. Şehit olan öğretmenlerimizin hepsine Yüce Mevlamdan gani gani rahmet diliyorum. Özellikle 2011 yılında kaybettiğim kardeşim Mehmet kardeşime Allah\'tan rahmet diliyorum. Gene 2015 yılında kaybettiğim sınıf öğretmenime rahmet diliyorum.