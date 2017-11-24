(Görüntülü Haber) Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - BATMAN\'ın Kozluk ilçesinde PKK\'lı teröristin şehit ettiği müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde Çorum’un Osmancık ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı. Batman\'ın Kozluk ilçesinde geçen 9 Haziran\'da, ilçe merkezinde bulunduğu araçta PKK\'lı teröristin açtığı ateşle şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, için 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde memleketi Çorum\'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Yalçın\'ın kabrinin bulunduğu Osmancık ilçe şehitliğinde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın ve diğer şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Program sırasında duygulu anlar yaşandı. Burada konuşma yapan Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, \"Bir vatan üç sıvı ile kurulur. Kan, ter ve mürekkep. Biz, çok şükür eğitim camiası olarak, o üç sıvıyı da huzurunda bulunduğumuz Şehit Şenay Aybüke Yalçın\'la yerine getirdik. Öğretmen olarak ter döktük, öğrenci yetiştirirken mürekkep akıttık. Ve bu vatan için en sonunda olması gerekiyorsa kanımızı da yere serdik. Kanımızı da döktük. Bu şehit kızımız kanını, terini, mürekkebibini dökerek bu vatana vazifesini yaptığı, kanın nasıl döküldüğüne örnek olduğu için saygı duyuyorum. Huzurlarınızda saygı ile eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyorum. Öğretmenlik sadece masa başında ifa edilen bir görev değil, yeri geldiğinde şehit olacağınız bir görevdir. Kahramanlıklar göstereceğiniz bir kurumdur. Saygıyla anıyorum\" dedi. Anma programına Çorum Vali Yardımcısı Osmancık Kaymakam Vekili Azmi Yeşil, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Yiğit Efe İşsevenler, İlçe Emniyet Müdürü Mürsel Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Osmancık İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın öğretmen olan amcası Ertuğrul Yalçın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.