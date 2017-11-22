(Görüntülü Haber) Şehit meslektaşları için işaret diliyle klip hazırladılar

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Raşit Özkardeş Ortaokulu öğretmenleri, görevi başında şehit düşen meslektaşlarını anmak ve işitme engelliler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla kamera karşısına geçerek işaret diliyle \'Benim adım öğretmen\' isimli şarkıya klip çekti. Raşit Özkardaş Ortaokulu öğretmenleri uygulamaya koydukları projeyle hem şehit meslektaşlarını andı hem de işitme engelli bireyler için farkındalık oluşturdu. Proje fikrini ortaya atan Türkçe öğretmeni Yasemin Kaygısız, okulda görevli meslektaşlarına ders araları ve okul çıkışlarında işaret dili eğitimi verdi. 3 haftalık eğitimin ardından 16 öğretmen, kamera karşısına geçerek, \'Benim adım öğretmen\' şarkısını işaret diliyle söyledi. Oluşturulan klipte, görüntülerin çekilmesi ve kurgu montaj işlemleri yine okul öğretmenlerince yapıldı. Çalışma hakkında bilgi veren Kaygısız, \'24 Kasım Öğretmenler Günü\' için hazırladığımız video klibin amacı, öncelikle işitme engelliler için bir farkındalık oluşturabilmekti. Ben daha önce işitme engelliler kursuna katılıp, işaret dili eğitimi almıştım. Neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, öğretmen arkadaşlarla \'Benim adım öğretmen\' şarkısını işaret diliyle söyleyebiliriz diye düşündük ve bir proje hazırladık. Şarkıyı 3 hafta öncesinden çalışmaya başladık. Öğretmen arkadaşlarım da gerekli özveriyi göstererek, öğle araları ve teneffüslerde bana yardımcı oldular. Öncesinde onlara şarkıyı öğretip, daha sonrada çekimimizi tamamladık\" diye konuştu. \'ONLARI ANMAK VE HATIRLATMAK İSTEDİK\' Projede yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Oğuz Bilgiç, görevlerini sürdürdükleri esnada şehit olan meslektaşları için böyle bir proje oluşturduklarını ifade ederek, \"Bu projeye başlarken amacımız yalnızca işitme engellilere farkındalık oluşturmak değil, aynı zamanda vatan uğruna şehit olan tüm öğretmenlerimizi anmak ve bir nebze olsa da onları hatırlatmak. Bu projenin içinde yer almaktan mutluluk duydum. Solak olduğum için işaret dili çalışmalarında biraz zorlandım. Özveri ve birine bir şeyler öğretme azmi olduğu zaman, her şey yolunda ilerliyor. Okulumuzda bu şekilde özverili çalışmalarımız devam edecek\" dedi. \'IŞIKLARINI YÜREĞİMİZDE YAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ\' Okul Müdürü Erkan Çaka ise, projenin kendisine sunulduğunda oldukça beğendiğini ve çalışmalara başladıklarını dile getirerek, \"Öğretmen arkadaşlarımızın da katkısıyla 3 hafta içerisinde öğrendiğimiz işaret diliyle, görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimize nasıl bir armağan verebiliriz derken bu proje ortaya çıktı. Projeyi tamamladığımız için çok mutluyuz. Onların anısına böyle bir çalışma yaptığımız için çok mutluyuz. Biz her daim onların ışıklarını yüreklerimizde yakmaya devam edeceğiz\" dedi.