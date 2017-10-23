(Görüntülü Haber) Şehit için baba evinde helallik alındı

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) ŞEHİT Uzman Onbaşı Kemal Zeren için baba evi önünde helallik istendi, dualar edildi. Van\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in Türk bayrağına sarılı tabutu Beykoz\'daki baba evine getirildi. Şehidin yakınları, komşuları ve çok sayıda Beykozlu cenaze aracının etrafında toplandı. Beykoz, Yeni Mahalle Ali Bostan Sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Esme Zeren ve kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü. Şehidin yakınları zaman zaman cenaze aracına çıkarak tabuta sarıldı. Şehit Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in cenazesi helallik alınmasının ardından, Pendik\'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi\'ne götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı Zeren için ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.