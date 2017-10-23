T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şehit için baba evinde helallik alındı

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) ŞEHİT Uzman Onbaşı Kemal Zeren için baba evi önünde helallik istendi, dualar edildi

23 Ekim 2017 17:25

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) ŞEHİT Uzman Onbaşı Kemal Zeren için baba evi önünde helallik istendi, dualar edildi. Van\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in Türk bayrağına sarılı tabutu Beykoz\'daki baba evine getirildi. Şehidin yakınları, komşuları ve çok sayıda Beykozlu cenaze aracının etrafında toplandı. Beykoz, Yeni Mahalle Ali Bostan Sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Esme Zeren ve kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü. Şehidin yakınları zaman zaman cenaze aracına çıkarak tabuta sarıldı. Şehit Uzman Onbaşı Kemal Zeren\'in cenazesi helallik alınmasının ardından, Pendik\'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi\'ne götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı Zeren için ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALTUNCUTİFTİKCİDHAUzman Onbaşı Kemal ZerenVan BaşkalePKKUzman Onbaşı Kemal Zeren TürkBeykozBeykozluBeykoz Yeni Mahalle Ali Bostan Sokak TürkMehmetEsme ZerenPendikTemmuzCamisiUzman Onbaşı Zeren

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24