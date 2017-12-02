(Görüntülü Haber) Şehit Hasan Koçer’in adı Kağıthane’de yaşayacak

İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Belediyesi ilçesine kazandırdığı yeni eserlerin arasına Güzeldere Mahalle Konağı Sosyal Hizmet Merkezi’ni de ekledi. Konağa, PKK\'lı teröristlerce yol kenarına park edilen bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda şehit olan polis memuru Hasan Koçer\'in adı verildi. Törene şehidin anne ve babası da katıldı. Oğullarının adının konağa verilmesinin gurur verici olduğunu kaydeden Koçer ailesi, vatan uğruna canını veren tüm şehitlerin adının yaşatılması gerektiğini söyledi,.





ŞEHİDİN AİLESİ ONUR KONUĞU OLDU





Şirintepe Mahallesi’nde yer alan Güzeldere Mahalle Konağı Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışı görkemli bir törenle gerçekleşti. Yüzlerce vatandaşın katıldığı açılış töreninde onur konuğu olarak yer alan Koçer ailesi duygusal anlar yaşadı. Açılış töreninde konuşan Şehit Hasan Koçer’in babası Hamza Koçer, ”Sadece benim oğlumun değil, tüm şehitlerimizin ismi bir yerlere verilmelidir. Onların daima hatırlanması lazım, çünkü hepsi bizim evladımız” diye konuştu.





Açılış kurdelesini protokol ile birlikte kestikten sonra Kağıthaneli vatandaşlarla birlikte konağı gezen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Kağıthane’de desteğe, yardıma muhtaç komşularımıza hizmet veren bir birimimizi açtık. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’mız burada çok güzel bir hizmet veriyor. Özellikle en çok yanında olmamız gereken gruplarla burada birlikte oluyoruz. Çok faydalı ve hayırlı bir çalışma oldu” ifadelerini kullandı.





GÜZELDERE MAHALLE KONAĞI ŞEHİT HASAN KOÇER SOSYAL HİZMET MERKEZİ





Kağıthaneli vatandaşların neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek Güzeldere Mahalle Konağı Şehit Hasan KoçerSosyal Hizmet Merkezi’nde çocuk hizmetleri, engelli hizmetleri, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler, yaşlı hizmetleri ve kadın hizmetleri yer alıyor.