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(Görüntülü Haber) Şehit er, operasyon öncesi 'Merak etmeyin tatile gideceğim' mesajı yazmış

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- KUZEY Irak'ın Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan 2 askerden bekâr Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar (27), operasyondan bir

02 Şubat 2018 15:24

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- KUZEY Irak\'ın Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan 2 askerden bekâr Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar (27), operasyondan bir gün önce, 2 halası ile cep telefonunda mesajlaşarak onlara fotoğrafını gönderdi. Şehit Dindar, halasının \"Hayırdır gece gece nedereye gidiyorsunuz?\" mesajına, \"Merak etmeyin tatile gideceğim\" yanıtını verdi. Memleketi Siirt\'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde bugün toprağa verilecek olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar\'ın baba evine dün akşam gelen askeri yetkililer, acı haberi aileye verdi. Dün akşam saatlerinden beri Kürtçe ağıtların yükseldiği şehidin evinde, cenazenin getirilmesi bekleniyor. Fenalık geçiren kadınları, kadın subaylar sakinleştirmeye çalıştı. Türk bayrakları ile donatılan Ormanbağı köyü meydanında yapılacak cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı. AKRABALARIYLA MESAJLAŞTI Şehit Hayrettin Dindar\'ın, operasyondan bir gün önce, cep telefonunda akrabalarıyla kurdukları grupta, mesajlaştığı ortaya çıktı. Operasyona gitmeden önce bir kare fotoğrafını çekip gruba gönderen Şehit Dindar, Hacer ve Atike adlı halalarının, \"Hayırdır gece gece nereye gidiyorsunuz?\" mesajına, \"Merak etmeyin tatile gideceğim\" yanıtını verdi. Şehit Er Hayrettin Dindar\'ın, burada paylaştığı fotoğrafının ise son fotoğrafı olduğu belirtildi.

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