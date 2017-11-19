(Görüntülü Haber) Şehit Cennete baba ocağında anıevi

Oktay ENSARi-Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA) DARBE girişimi sırasında Ankara Gölbaşı\'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi\'nin bombalanması sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit, memleketi Kayseri\'nin Bünyan ilçesinde ailesinin yaptırdığı Anıevinde sonsuza dek yaşatılacak. Baba ocağı 2 katlı evin bodrum katında 80 metrekarelik alanda mini bir müzeyi andıran Anıevinde Cennet ve silah arkadaşlarını şehit eden misket bombasından, paramparça olan cep telefonuna, üzerindeki kıyafetlere kadar bir çok obje ve giysi önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak \'\'Cennet Yiğit Anıevi\'\'de ziyaretçilere sergilenecek. 15 Temmuz hain FETÖ/PYD girişiminde Ankara Gölbaşı\'ndaki Özel Harekat Eğitim merkezinde darbeci pilotlar tarafından F -16 uçaklarıyla 2 kez bombalanan ve adeta savaş alanına dönen kampusta 51 arkadaşı ile şehit olan Kayserili Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit\'in acısını henüz içlerinden atamayan anne Huriye (50) ile baba inşaat taşeronu Yahya Kemal (56) henüz hayatının baharında ve nişanlı kızlarının anısını yaşatmak, 15 Temmuz hain Derbe girişimini unutturmamak için bir Anıevi yapmayı planladı. Bünyan ilçesindeki iki katlı bahçeli evin 80 metkarelik bodrumu baştan aşağıya düzenlenerek, Anıevine dönüştürüldü. Camlı vitrinlerde hayatının baharında ülkesi için şehit olan Cennet Yiğit\'in küçükken giydiği giysiler, oyuncakları, şahadet şerbeti içtiği sırada üzerindeki kıyafetleri,parçalanan cep telefonu, cebinden çıkan paralar, çeyizindeki eşyalar, canını alan hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası , Cennet\'in ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında yaptığı kara kalem, suluboya ve yağlı boya resimler, Yiğit?in Diyarbakır?ın merkez Sur İlçesi\'ndeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri boyamakta kullandığı fırçalar,çok sayıda çerçevelenmiş fotoğraf ve birlikte şehitlik mertebesine ulaştığı 51 silah arkadaşının vesikalık fotoğrafları, bombalanan Gölbaşı kampusuna ait fotoğraflar adeta mini müzeye dönüşen Anıevinin duvarlarında ve içindeki camlı vitrinlerde yer aldı 15 TEMMUZ HAİN KALKIŞMAYI UNUTTURMAK İSTEMEDİK 3 aydan beri kendi olanakları ile hazırladıkları Anıevinin önümüzdeki hafta açılışını yapmaya hazırlandıklarını söyleyen Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit , \"Cennetimizi, yiğit kızımızı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz, asırlardır olduğu gibi bugün de, şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır, inşallah ayakta kalmaya devam edecektir. Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet?ti, Allah?ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu da bizlerin acısını birazda olsa hafifletiyor. Bir beklentimiz yok ama onların gelip gitmesi bizlerle ilgilenmesi, bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor. Tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Kurmuş olduğumuz anıevinde, Cennet\'imizin bebekliğinden şahadetine kadar olan eserleri yaşatmayı düşündük. Amacımız 15 Temmuz hain kalkışmaya gelecek nesillere anlatılması amacıyla burada anıevini kurduk. Hain saldırıyı hem unutmayacağız hem de unutturtmayacağız. Bu hain kalkışmayı bir nebze olsa hatırlatabilirsek kendimizi bahtiyar sayarız. Tamamen kendimiz yaptık bu anı evini. 80 küsur metrekare bir yerdir bu anı evi. Sürekli açık olacak. Burada insanlar 15 Temmuz hain kalkışmanın ne demek olduğunu görecek. Bir İstiklal, bir Çanakkale savaşı kadar önemli olduğunu görecek.\'\' dedi. Baba Yahya Kemal Yiğit , Anıevindeki objeler arasında en çok duyğulandığı eşyanın ise vitrine koydukları, Gölbaşı kampusundan aldıkları, kızının şahereatine yol açan mislet bombası olduğunu belirterek,şunları söyledi : İÇİMİZİ EN ÇOK KIZIMI ŞAHET EDEN MİSKET BOMBASI ACITTI \'\' İçimi en çok acıtan eşya ise, kızımın ölümüne neden olan misket bombasıdır.Bu bomba dünya da yasak olan bombadır. Teröristlere bile attırılmayan bir bomba Gölbaşına atıldı. Benim evladım bu bomba ile şehit oldu. Gölbaşı kampusunda 51 vatan evladı şehit oldu. Bunu yapan insan denir mi ? Amcamın oğlu yerde bulmuş bu bombayı. Bize getirdi. Değil insan bunu hayvan yapmaz. Vallahi hayvana hakaret olur. Bunların davasına katılmak istiyorum ama dayanamam. Bilmiyorum, ikilem arasındayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. \'\'CENNETİMİZ ANIEVİNDE ÖLÜMSÜZ OLACAK\'\' Duygu dolu anların yaşandığı Anıevinde şehit Cennet Yiğit?in annesi Huriye Yiğit, kızının devletine ve milletine aşık olduğunu, bir Cennet?in gidip bin Cennet?in geleceğini söyledi. Evlatsız olunacağını ancak vatansız olunamayacağını söyleyen anne Yiğit gözyaşları içinde DHA\'ya \'\' Cennet ile ilgili bir şeylerin anı olarak kalması her zaman istediğimiz şeylerdi. Kızımdan bir şey kalsın, hiç unutulmasın.Bu anı evininin oluşmasını en çok babası istedi. Evin altında anıevi gibi bir şeyler yapalım istedi. Bunları, yani eşyalarını dağıtsaydık, kendisinden bize bir hatıra kalmayacaktı. Küçüklüğüne dair fotoğraflar, babasının 20 sene önce aldığı oyuncaklar, kitaplar, Cumhurbaşkanından gelen bayrak, kuranı kerim, evinden getirdiğim postallar var. Şehit ailelerine bizim yaptığımızı öneriyorum. Bazı şehit aileleri çocuklarının eşyalarını görmeye tahammül edemiyor, görünce dayanamıyorum diyorlar. Ancak, şehit kızınızın en ufak bir tokasını bile bir yerden bulduğunuzda sevieniyorsunuz. Çocuğumu bütün Türkiye hatırlasın ölümsüz olsun istiyorum. İçlerinden belki binlerce Cennetler çıkacak. O nedenle şehit polis kızımızın , gençlere örnek olmasını istiyorum \'\' diye konuştu