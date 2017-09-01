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(Görüntülü Haber) Şehit babası oğlunun mezarı başında sitem etti

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, Köprülü Jandarma Tabur Komutanlığı'nda 10 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen Asteğmen Zeki Burak Okay, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

01 Eylül 2017 19:06

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde, Köprülü Jandarma Tabur Komutanlığı\'nda 10 yıl önce terör örgütü PKK\'nın saldırısında şehit düşen Asteğmen Zeki Burak Okay, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Özel sektörde yöneticiyken emekli olan şehit babası Sezai Okay, devletin şehit ailelerine gereken ilgi, sevgi ve saygıyı göstermediğini söyledi. Asteğmen Zeki Burak Okay, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Şehit oğlunun Pınarbaşı Şehitliği’ndeki mezarını ziyaret eden Sezai Okay, acılarını ve çocuklarının yokluğunu yüreklerine gömdüklerini belirterek, artık sadece ülkenin bugünkü durumunu düşündüklerini belirtti. Şehit babasi Sezai Okay’ı Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Demirörs de yalnız bırakmadı. \'AMERİKA\'DA İNSAN GİBİ DAVRANIYORLAR\' Devletin ve ülkeyi yönetenlerin şehit ailelerine gereken ilgi saygı ve sevgiyi göstermediklerini ileri süren Sezai Okay, Amerika’da şehit ailelerine daha fazla önem verildiğini dile getirdi. Okay, “Amerika’da mor kalp madalyasıyla gezinen insanlara, insan gibi davranıyorlar. \'Çocuğunuz bizim için savaştı\' diyorlar, bizde ise şehit ailelerine özel yerler olmak üzere arabayı park edecek yer dahi bulamıyoruz. İşte bizim gördüğüm kıymet bu kadar” diye konuştu. Okay, şehit ailelerine yapılan ödemelerde de adeletsizlik olduğunu kaydetti.

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